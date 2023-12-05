‘Gazze Filistinlilerindir ebediyen öyle kalacaktır’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı'nda bir konuşma yaptı.

'KATLİAMLAR HIZLANDI'

Başkan Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 39. Bakanlar Oturumu'nun ülkelerimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diyerek başladığı konuşmasında, "Dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerime sizlerin vasıtasıyla selam ve sevgilerimi iletiyorum. Özellikle 7 Ekim'den beri İsrail'in ahlaksız saldırılarına rağmen vatanlarına sahip çıkan Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimi yürekten selamlıyorum. Dünyanın farklı köşelerinde Müslümanca yaşama mücadelesi veren tüm kardeşlerime buradan muhabbetlerimi gönderiyorum" dedi. İsrail'in 7 Ekim'de başlayan katliamlarının 1 Aralık itibarıyla yeniden hızlandığını belirten Başkan Erdoğan, "İsrail saldırılarında 16 binin üzerinde şehit ve 36 binin üzerinde yaralı verildi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Öyle bir tablo ki Birleşmiş Milletler kendi çalışanlarını dahi koruyamıyor. Avrupası'ndan Amerika'sına kadar insan hak ve hürriyetlerinin savunuculuğunu yapan güçlerin acziyeti ise daha vahimdir" dedi.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"

Uluslararası basın kuruluşlarının öldürülen gazeteciler için tek bir eleştiri getiremediğini anlatan Başkan Erdoğan, "Oysa hepimize yıllarca demokrasi ve hukuk dersi vermişlerdi. Bir tarafta, 'Savaş dursun' diyen 121 ülke, diğer tarafta İsrail'e açık çek veren 3-5 ülke var. Bu 3-5 ülke ne zaman tamam derse o zaman harekete geçen küresel mekanizma var. Böyle bir yapının barışı getirmesi, çatışmaları durdurması mümkün değil. Bizim dünya 5'ten büyüktür diyerek ifade ettiğimiz BM Güvenlik Konseyi'nin adaletsiz ve işlevsiz kalan çarpık yapısı bir an önce değiştirilmelidir" dedi.

'NETANYAHU YARGILANACAK'

Gazze kasabı Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu ve yargılanacağını da belirten Başkan Erdoğan, "Gazze Filistin toprağıdır, Filistinlilerindir, ebediyen öyle kalacaktır. İslam dünyası olarak Gazze'nin tek karış toprağını dahi işgalci İsrail'e bırakmamak hepimizin boynunun borcudur. Bunu kendi toprak bütünlüğümüz için de yapmalıyız. Bugün Gazze'yi işgal edenlerin yarın başka yerlere göz dikeceğini çok iyi biliyoruz. Nitekim bu niyetlerini artık saklama ihtiyacı bile hissetmiyorlar. Gazze kasabı Netanyahu meselenin Gazze veya Ramallah olmadığını yayılmacı hedefler peşinde koştuğunu kameralar önünde bizzat ifşa etti" dedi.

YÜKSEK STRATEJİK KOMİTE 9. TOPLANTISI KATAR'DA BAŞLADI

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle iki ülke arasında düzenlenecek toplantıya katılan Başkan Erdoğan'la birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Doha'ya gitti. Türkiye-Katar ilişkilerinin tüm yönleriyle gözden geçirileceği toplantıda, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi imkanları ele alınacak. Katar ile yapılacak görüşmelerde, İsrail saldırıları başta olmak üzere, fikir teatisinde bulunulacak. Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin Dönem Başkanı olduğu Körfez İşbirliği Zirvesi'ne resmi ziyaret kapsamında iştirak edecek.