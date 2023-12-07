‘Kentsel dönüşüm beka meselesidir’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası önemli açıklamalar yaptı. Terörle mücadele konusunda kararlılık mesajı veren Başkan Erdoğan, "Terörü kaynağında yok etme stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Türkiye'nin güneyinde terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bitkisel hayata giren terör örgütünü canlandırma çalışmalarının farkındayız. Bir gece ansızın gelerek tüm bu senaryoları yırtıp atmaktan çekinmeyiz" dedi.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonla topyekün mücadele edildiğini belirten Erdoğan, "Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz. Salgın ve küresel krizlerle sarsılan makro finansal istikrarı güçlendirecek adımları kararlılıkla atıyoruz. 2023'ün ilk 9 aylık bölümünde ekonomimiz yüzde 4,6 büyüdü. 4 milyon 689 bin emeklimizin hesabına bir defaya mahsus 5'er bin TL'yi süratle yatıracağız. Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari ücret tespit toplantılarına 11 Aralık'ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak bir asgari ücret hedefiyle süreç yürütülecek" dedi. Erdoğan kentsel dönüşüm konusuna da değinerek, "2012 yılında tarihimizde ilk defa Kentsel Dönüşüm Yasası'nı çıkardık. Yapı Denetim Kanunu başta olmak üzere konuyla ilgili mevzuatı güçlendirdik. Yasanın çıktığı tarihten bu yana kadar hayata geçen projelerde Türkiye genelinde 480 milyon yatırımla 2 milyon bağımsız bölümün dönüşümünü sağladık. Türkiye'de, yaklaşık 31 milyon konut ve 5 milyon ticari alandan oluşan 36 milyon bağımsız bölüm var. Bunların 6 milyonu deprem riski altında. Üstelik bunların yaklaşık yarısının acilen dönüşmesi gerekiyor. Güvenli şehirler için tek çare kentsel dönüşümdür" dedi.

'RANT SÖZ KONUSU DEĞİL'

Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Yeni kanunlarla birlikte gelen düzenlemelerle rant sağlanması veya hak sahiplerinin başka yere gönderilmesi söz konusu değildir. Kim bunu iddia ediyorsa yalancıdır."

'FATURASINI AĞIR ÖDERLER'

Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerine yönelik İsrail'in suikast planlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Bu haberi yapanlar demek ki Türkleri tanımıyorlar. Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde şunu bilmeleri gerekir ki bunun bedelini çok ama çok ağır öderler. Türkiye'ye, Türklere karşı böyle bir adımı atmaya eğer cüret ederlerse bunun bedelini, bir daha bellerini doğrultamayacak surette, ödemeye mahkum olurlar. Böyle bir işe kalkışanlar bunun sonuçlarının son derece ciddi olabileceğini unutmamalıdır. Türkiye'nin hem istihbarat hem güvenlik alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen yoktur. Ayrıca biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Bunu da kimsenin aklından çıkartmaması gerekir" dedi.