Meral Akşener’in partisinde İP’in ucu kaçtı

Meral Akşener in İYİ Parti'si adım adım eriyor. 200 kurucusundan 83'ü artık partide değil.

7 Aralık 2023 itibariyle milletvekili sayısı 40'a düştü.

Kuruculardan ve miletvekillerinden de başka istifalar bekleniyor.

Önce son bir haftada yaşanan tuhaf, garip, enteresan, acayip gelişmelere bakarsak; Meral Akşener'in partisinde ipin ucu kaçmış durumda. İYİ Parti GİK pazartesi günü CHP'den gelen işbirliği teklifini gizli oylamayla, 35 hayır 14 evet oyuyla reddetti.

Salı akşamı İYİ Partide tuhaf, acayip işler ve istifalar oldu.

İYİ Parti İzmir bekediye başkan adayı Ümit Özlale GİK üyesi ve eski savcı Ahmet Zeki Üçok'u ihanetle suçladı.

Üçok'un GİK'teki yerel seçim sunumunu uyduruk buldu.

Salı akşamı İYİ Parti'de yeni bir istifa haberi geldi.

Kurucular Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu partisinden istifa etti. Yanıkömeroğlu, "Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.

TBMM'DE DAĞILIM DEĞİŞTİ

Bu istifa ile İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 40'a düştü. Meclis'te AK Parti'nin 264, CHP'nin 130, HEDEP'in 57, MHP'nin 50, Saadet Partisi'nin 20, DEVA Partisi'nin 15, Yeniden Refah Partisi'nin 5 milletvekili bulunuyor.

İYİ PARTİ'DEKİ İSTİFALAR

İYİ Parti'de son dönemde;

Ankara Milletvekili Adnan Beker, partinin kurucuları arasında yer alan Durmuş Yılmaz, Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu istifa etmişti.

Daha öncesinde ise Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu istifalarını açıklamıştı.

SİBEL YANIKÖMERÖĞ-

LU'NUN İSMİ SAHİBİNDEN.

COM'A KONDU

Yanıkömeroğlu istifa ettikten sonra İYİ Parti'nin önde gelen iki ismi garip, acayip, Türk siyasetinde görülmeyen iki mesaj paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak'ın attığı iddia edilen mesaj, Sibel hanımın resmi ile SAHİBİNDEN.COM ifadesi ile yayınlandı.

İkinci tivit çok enteresandır.

Mansur Yavaş'ın eski özel kalem müdürü, şu anda İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da mesaj paylaştı ve üç dakika sonra sildi. Mesajda Sibel hanım için, 'Ekrem İmamoğlu satın aldı' gibi bir ifade vardı.

Mansur Yavaş için İYİ Parti'den istifa edeceği söylenen Yüksel Arslan'nın Ekrem İmamoğlu'nu suçlamasının arka planı merak konusu oldu.

Çarşamba günü eski Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak'ın kendisini tehdit ettiğini söyledi. Bu iddiasını sosyal medyadan dile getirdi. Twitter'da Burak Akburak'ı etiketleyerek, "Telefon ile hakaret et, tehdit et, sonra da engelle... Eleştiriye bile tahammülün yok, Burak" paylaşımında bulundu. Burak Akburak'ın bu paylaşıma yanıt vermediği görüldü.

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kuruldu. Parti kurulurken 200 kurucular kurulu üyesi vardı. 5 yıl içinde 200 kurucular kurulusundan 83'ü partinden ayrıldı. Bu isimlerden 7'si ihraç edildi, 76'sı istifa etti.

İlk istifa 13 Temmuz 2018'de Genel Başkan Başdanışmanı emekli Tuğgeneral Ali Aydın'dan geldi. Aydın'ın istifasının ardından eski Bakan Ayfer Yılmaz ve Fatih Eryılmaz da partiden ayrıldı.

(Yılmaz, sonrasında partiye geri döndü.) Yusuf Halaçoğlu, ağustos 2018'de, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor'la beraber istifa etti. Üç isim yaptıkları istifa açıklamasında, milletvekilliği listelerinde vefasızlık yapıldığını söylediler. Ergenekon Kumpası mağduru eski Kardak Komutanı Ali Türkşen partiden ayrıldı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN KAVUNCU'YA

SUÇLAMA

İYİ Parti'de en önemli kopuşlardan biri Ümit Özdağ idi. Özdağ, Meral Akşener'e çok yakın bir isim olan Buğra Kavuncu'yu FETÖ ile iltisaklı olmakla suçladı.

Kavuncu'nun suç duyurusunun ardından Kasım 2020'de ihraç edildi. 23 Kasım 2022'de kurucu üyeler Mustafa Gül ve Resul Kırılmaz, istifa etti. Kuruculardan Vedat Yenerer de 17 Ocak 2022'de aynı gerekçe ile istifa etti.

AYTUN ÇIRAY DA AYRILDI

Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı Seçimleri zamanında masadan kalkıp sonra geri oturması partideki dengeleri de sarstı.

Partinin önemli isimlerinden biri olan Aytun Çıray, 6 Haziran 2023'te istifa etti. İstifasını şu sözlerle duyurdu: "Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası, İYİ Parti Genel Başkanı'na karşı bir öfke seline ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü." 2018 seçimlerinde milletvekili seçilen Andican, 14 Mayıs 2023 seçimleri için milletvekili adayı gösterilmedi. Seçimlerden 1 ay sonra 12 Haziran'da istifa etti.

İYİ Parti kurucularından olan Büyükelçi Aydın Adnan Sezgin de, istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti'nin kurucularından ve İBB Meclisi Üyesi Taylan Yıldız, genel seçimlerden sonra partiyle yollarını ayırdı.

YILMAZ DA YOLLARI AYIRDI

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da 10 Kasım'da istifa etti. Yılmaz, "İYİ Parti yönetimin bir eli yağda bir eli balda" dedi. Yılmaz'ın istifasını Ankara Milletvekili Adnan Beker ve İYİ Parti GİK Üyesi Bahadır Erdem'in istifaları takip etti. Son olarak İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da partiden istifasını duyurdu.

İHRAÇ EDİLENLER

Eski Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Başkanı Ethem Baykal ile kurucular kurulu üyeleri Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak, genel başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle MDK'ya sevk edildi. Disiplin sürecinin ardından altı kişi de ihraç edildi.

Son olarak İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da İYİ Parti'den ihraç edildi.