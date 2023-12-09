CHP ve HEDEP’in farkı yok

CHP ve HDP (HEDEP)

Genel Başkanları genel seçimden sonra değişti ama zihniyetleri aynı. Yok aslında birbirlerinden farkı ikisi de ne yazık ki AMERİKAN BANKASI pozisyonunda.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda, CHP'de oynanan tiyatroyu ve yeni senaryoları net ve açık meydana çıkardı.

Erdoğan, "CHP'de genel başkan değişti ama siyaset yapış tarzında zerre değişiklik olmadı. Dün de milletin aklı ile alay ediyorlardı bugün de halkı hafife alıyorlar. Tüm umutlarını masa başı senaryolara bağlamış durumdalar.

Figüranlar dışında hiçbir şey değişmedi. Sahne önündekiler yenilendi ama SAHNE GERİSİNDEKİ AKIL DANELERİ aynı kaldı" diye konuştu.

DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMADI

Bir gün sonra Başkan Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda, son dönemde muhalefette yaşanan gelişmeleri sadece yüzü kızararak değil üzülerek de seyrettiğini belirtti.

"Milletimiz, muhalefetin pembe dizileri aratmayan hançer siyasetinden artık bıktı, usandı.

Açıkçası seçim sonuçları açıklandıktan sonra biraz umutlanmıştık.

Belki hatalarını anlarlar, kendilerini sigaya çekerler diye ümit etmiştik. Ancak BATI CEPHESİ'NDE değişen hiçbir şey olmadı. Aynı tas aynı hamam yollarına pişkince devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP ile HEDEP'in bir elleri ve bir gözleri ABD'de, diğer elleri ve gözleri ise Avrupa'da.

Batı Cephesi CHP-HEDEP ile İyi Parti'de neler oluyor? Genel seçim sonrası, CHP'de Derin Amerika'nın aparatı PKK'nın siyasi kolu eski HDP yeni HEDEP gibi EŞBAŞKANLIK modeline geçti. Derin Amerika, Kılıçdaroğlu ile çalışmayı seviyordu, yerine gelen EŞBAŞ- KANLAR Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ile de yakın çizgisini koruyacağını gösteriyor.

ERDOĞAN'I DEVİREMEDİLER

Hatırlayalım. Fazla uzun değil, yakın zamanda, genel seçimler öncesinde olduğu gibi ve sonrasında da CHP-HDP (HEDEP) Aşkı'nın devam ettiğini gösteren önemli bir olay oldu. Dost ve kardeşlerimiz LİBYA'NIN korunması için hazırlanmış Libya Tezkeresi TBMM'de (30 Kasım 2023) kabul edildi. Ne yazık ki, CHP ve HEDEP ret oyu vermişti.

Türk askerinin Libya'da görev süresinin 24 ay uzatılmasına ilişkin, Mehmetçiğin Libya'daki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereye CHP ve HEDEP, tıpkı Suriye ve Irak tezkerelerinde olduğu gibi RET OYU vererek, karşı çıkmışlardı.

2019 seçimlerinin öncesinde Derin Amerika Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ile Akşener'in İyi Partisi'nin bir araya getirerek, Başkan Erdoğan'ı devirmeyi kurgulamıştı. Başaramadılar.

ÖZEL-AKŞENER BULUŞMASI

2023 seçimlerinde de Kılıçdaroğlu- Akşener ortaklığında Başkan Erdoğan'ı devirmeyi yine başaramadılar. Aziz milletimizin tokatını iki genel seçimde de yemelerine rağmen, bugün bakıyoruz Kılıçdaroğlu'nun yerine gelen EŞBAŞKANLAR İmamoğlu- Özel'in elleri boş durmuyor.

CHP'de Özgür Özel'in Genel Başkanlığa getirilişi sonrasında Meral Akşener ile buluşması ve Özel ile PKK'nın siyasi kolu HEDEP ile de buluşmaya hazırlandığı siyasi gelişmeleri anlamak için birbirinden uzak gibi görünen aktörlerin ilişkilerine ve onların arkasındaki küresel kanallara bakmakta yarar vardır.

SONUÇ

ÖZGÜR Özel'in göreve getirildikten sonra Derin Amerika'nın aparatı PKK'nın siyası kolu HDP'ye olan düşkünlüğü sürerken, Akşener'in CHP ile işbirliği yapıp yapmayacağı belli oldu. İyi Parti derinliğinde, GİK üyelerinin yarısının, CHPHDP Aşkı'ndan çok rahatsız ve CHP ile işbirliği yapılması halinde, HDP (PKK) ile aynı potaya bir daha girmekten çok tedirgin oldukları zaten konuşuluyordu.

CHP ile HDP beraberliğini kurgulamış Derin Amerika'nın Akşener-İyi Parti üzerinde ne kadar etkili olacağını hep birlikte göreceğiz. EVET. BATI CEPHESİ CHP-HEDEP'İN

AKŞENER'İ YİNE POTAYA

ÇEKME ÇALIŞMASI BAKALIM

DEVAM EDECEK Mİ!