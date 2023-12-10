‘Biz zalimin hasmıyız mazlumun hamisiyiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı'na katıldı. Programda yaptığı konuşmasında Gazze'deki vahşete değinen Başkan Erdoğan, "Dünya İnsan Hakları Günü'nün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığımızı düzenlediği program için kutluyorum. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 75 sene önce büyük umutlarla kabul edildi. Aradan üç çeyrek asır geçmesine rağmen bu metin insanlığın kazanımları açısından kritik bir belge olma vasfını koruyor" dedi.

"ZEHİRLİ SARMAŞIK GİBİ"

Beyannamenin küresel barışın tesisine rehberlik etiğini belirten Başkan Erdoğan, "Beyannamenin küresel ölçekte bir hassasiyetin oluşmasına ciddi katkılar sağladığına inanıyoruz. Buna rağmen 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü dünyanın pek çok yerinde insan haklarının ayaklar altına alınırken karşıladığımız da bir gerçektir. Lafa gelince mangalda kül bırakmayanlar iş icraata gelince çifte standardın, ilkesizliğin ve iki yüzlülüğün adeta kitabını yazmaktadırlar. Bugün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin göz göre göre çiğnendiği yer Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarıdır" dedi. Yaşanan vahşete karşın uluslararası kuruluşların ve insan hakları örgütlerinin hiçbir somut adım atmadığını da anlatan Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Biz ne dedik, dünya beşten büyüktür. İşte ne oldu? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde sadece Amerika'nın ret oyuyla maalesef malum ateşkes reddedildi. Böyle adalet olur mu? Adil bir dünya mümkün. Ama Amerika ile değil. Ey Amerika bunun hesabını nasıl vereceksin?"

"HEPSİ HESAP VERECEK"

İşgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan hoyratlığın hesabının hukuk önünde de sorulması gerektiğine vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Gazze kasapları uluslararası mahkemelerde insanlığa karşı suç teşkil eden eylemlerinin hesabını vermelidir. Allah'ın izniyle eninde sonunda vereceklerdir. Biz bu meselenin takipçisi olacağız. Bunu tüm insanlık adına yapacağız. Biz de kim olursa olsun zalimin hasmıyız, mazlumun da hamisiyiz. İsrail'in terör eylemlerine göz yumanlar, destek verenler insan içine çıkacak yüz bulamayacak ama biz başımız dik, alnımız ak hakkı savunmaya devam edeceğiz. Özetle insanın hak ve hukukunun söz konusu olduğu hiçbir alanı boş bırakmıyor, görmezden gelmiyoruz. Vatandaşlarımızdan hükümetimize güvenmeye bize destek olmaya devam etmelerini istiyorum. 31 Mart'ı unutmuyoruz değil mi? İnşallah yeniden İstanbul diyoruz ve yola devam ediyoruz. Yeniden Ankara diyoruz, yola devam ediyoruz" dedi.

'YÜK OLAN İLE DEĞİL, YÜK ALAN İLE YÜRÜYECEĞİZ'

Başkan Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den yarışacak adaylar ve aday belirleme sürecine ilişkin kurmaylarına önemli talimatlar verdi. Erdoğan, "Bize yük olan değil, yük alanlarla yol yürümeliyiz. Partinin oyunu artırmayacaksa, faydadan çok zarar getirecekse, dedikodulara konu olacaksa, bunlarla bizim işimiz olmaz" dedi.

"SORUNU İNANCIMIZA, KÜLTÜRÜMÜZE UYGUN OLARAK ÇÖZECEĞİZ"

Başı boş sokak köpekleri sorununa da değinen Başkan Erdoğan, "Artan şikayetlerin farkındayız. Bu sorunu inşallah inancımıza, kültürümüze ve şefkat medeniyetimizin bize vaz ettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız" dedi.

'21 YILDA NİCE REFORMLAR KAZANDIRDIK'

"Tamamını burada saymaya kalksak saatler sürecek nice reformu nice atılımı tarihe geçen büyük bir demokratik hamlesini son 21 yılda başarıyla ülkemize kazandırdık" diyen Başkan Erdoğan, "85 milyonun tamamı zaten günlük hayatında bunları görüyor, yaşıyor. Geçmişle kıyaslandığında ülkemizin nereden nereye geldiğini çok iyi biliyor" dedi.