Tunç Soyer, CHP'nin adaylık arayışı ile ilgili, "Vaat ettiğimiz 165 projeden 144'ünü bitirdik. Ancak geçer akçe popülist politikalarmış maalesef. Hem vatandaşın duymak istediği hem de siyasetçinin kolayına gelen popülist politikalar. Biz yapmıyoruz" diye sitem etti.

'KENDİMİZİ İYİ ANLATAMIYORUZ'

Tunç Soyer, "Peki bunca önemli işler yaptığınızı belirtiyorsunuz, neden İzmir adaylığı için yeni arayışlar var" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Hem kendimizi yeterince iyi anlatamamış olmak ama hem de geçer akçenin başka bir şey olduğunu görmek... Geçer akçe popülist politikalar maalesef. Hem vatandaşın duymak istediği hem de siyasetçinin kolayına gelen popülist politikalar. Biz yapmıyoruz, elimizi taşın altına koyuyoruz. Kemeraltı'nda yaptığımız işi bir görseniz, inanamazsınız. Yani ne yapıyoruz biliyor musunuz, Kemeraltı'nın bütün sokakların altına bir yer altı nehri inşa ediyoruz. Ve bunu da sadece geceleri çalışarak yapıyoruz. Çünkü gündüz orası ana baba günü, gece çalışıyoruz ve esnafın mevcut içme suyu bir su elektrik internet hatlarını da koruyoruz. Onları da bozmuyoruz ki, devam etsin esnafın işi diye. Düşünsenize bütün Kemeraltı'nın altını üstüne getiriyoruz ve bunu sadece gece yapıyoruz ve bitireceğiz."