Denizlili iş insanı denizde kayboldu

Hollywood yıldızlarından Silvester Stallone, Jennifer Aniston, Chris Evans ve şarkıcı Jennifer Lopez gibi çok sayıda ünlünün malikanelerinde mermerleri kullanılan, dünyaca ünlü marka Faber Mermer'in sahibi Yasin Cinkaya denizde kayboldu.

TELEFONU DA BULUNDU

Uzun süredir kendisinden haber alınamayan Cinkaya'nın teknesi balıkçılar tarafından bulunurken, mermer kralına ait cep telefonu da teknede çıktı. Denize düştüğü düşünülen Cinkaya'yı bulmak için Sahil Güvenlik ekipleri ve bölge balıkçıları denizden, helikopter ve ihalar da havadan arama çalışmalarına devam ediyor. Denizlili iş insanı Faber Mermer'in yönetim kurulu başkanı ve Denizlispor eski yöneticisi Yasin Cinkaya (45) balık avlamak için teknesi FBR ile tek başına Didim yat limanından önceki gün denize açıldı. Ünlü iş insanının yat limanına geri dönmemesi üzerine ailesi telefonla ulaşmaya çalıştı fakat cep telefonunun çalmasına rağmen açılmaması üzerine endişelen aile Sahil Güvenliğe kayıp ihbarında bulundu.

TEKNEYİ BALIKÇILAR BULDU

Yapılan aramalarda Cinkaya'nın teknesi dün saat 12:00 sıralarında Didim'in açıklarında Eşek adası açıklarında kıyıya vurdu. Bölge balıkçıları tekneyi bulmalarının ardından Yasin Cinkaya'nın teknede olmadığı, teknenin başıboş bir halde bulunduğu bilgisi Sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Teknede yapılan araştırmalar sonucunda, ünlü iş insanının telefonu teknede bulundu. Cinkaya için Sahil Güvenlik ve Jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından Didim açıklarında çalışmalar başlatıldı. Cinkaya'ya ait tekne Sahil Güvenlik ekiplerince sahile çekildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Balık merakı olan ve sık sık teknesi FBR ile tek başına balığa çıkan Cinkaya'nın balık avlarken denize düştüğü ihtimali üzerinde duran Sahil Güvenlik ekipleri, Cinkayanın bulunması için bölge balıkçılarından da yardım istedi. Denizden Sahil Güvenlik ve balıkçılar, havadan ise helikopter ve iha arama çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü. Didim'e gelen Cinkaya ailesi de endişe içinde gelecek haberi bekliyor.

15 TEMMUZ GECESİ MARMARİS'TEYDİ

Öte yandan Denizlili iş insanı Cinkaya ailesiyle birlikte tatil yaptığı Marmaris'te, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulunan FETÖ mensubu askerlerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı tatil köyüne yaptığı saldırıda, yaşanan çatışmaya tanık olmuştu.

HOLLYWOOD YILDIZLARIYLA ÇALIŞIYORDU

Faber markasıyla Amerika başta olmak üzere birçok ülke mermer ihraç eden Yasin Cinkaya'nın fabrikası ünlü Hollywood yıldızlarının tercih ettiği mermerlerin başında geliyor. Rocky ve Rambo film serileriyle beyazperdenin unutulmaz isimleri arasında yer alan Sylvester Stallone, ünlü şarkıcı Celine Dion, Jennifer Lopez, Paris Hilton, Naomi Campbell, Jennifer Aniston ve Chris Evans gibi isimlerin milyon dolarlık evlerinin mermerlerini Denizli'de fabrikası bulunan Faber Mermer'den tedarik ettikleri öğrenildi