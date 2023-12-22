İYİ Parti Ankara vekili Yüksel Arslan istifa etti

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisinden istifa ettiğini açıkladı. "İYİ Parti'nin Ankara'da büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı seçiminde iş birliği yapmaksızın aday çıkarma kararının uygun olmadığını belirtmek isterim" diyen Arslan, Ankara Milletvekili olarak il ve 21 ilçe teşkilatımızın yanı sıra partimizi destekleyen hemşerilerimin iradesini yetkili parti organlarına ve Genel Başkan'a iletme sorumluluğunu yerine getirdiğini söyledi.

ARSLAN, "Genel Başkanımızın Uşak'ta yaptığı toplantıda kullandığı ifadeler sonrasında Ankara ile ilgili de seçim işbirliği zemininin ortadan kalktığı kanaatine vardım. Özel gayretlerimin 'partime zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekmek' şeklinde itham edilmesi üzüntü verici. TBMM üyeliğimi bağımsız milletvekili olarak devam ettirmek üzere parti üyeliğimden istifa ediyorum" dedi. İYİ Parti'de yerel seçimlerde CHP ile işbirliği isteyen Akyurt, Çubuk, Beypazarı ve Haymana ilçe başkanları da görevden alındı. Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, "Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarımız görevden alınmıştır" demekle yetindi.