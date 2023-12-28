Korkaklar nankörler!

İYİ Parti ve CHP arasında kılıçlar çekildi! "Partime operasyon yapılıyor. Bu savaş ilanıdır" diyen Meral Akşener, bir dönem kardeşim diyerek kucaklaştığı CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a "Korkaklar" dedi. İYİ Parti lideri Meral Akşener, yaşanan oy kaybıyla köşeye sıkıştı. Bir dönem devleti yönetme hayali kurduğu CHP'yi hedef aldı. "Yerel seçimde ittifak olmayacak" çıkışının başlayan istifalar nedeniyle neye uğradığını şaşırdı.

CHP'YE SAVAŞ İLANI!

CHP'yi partisine operasyon yapmakla suçladı! "Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum" diyen Meral Akşener, bir dönem cumhurbaşkanı adayı göstermek istediği CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da hedef aldı.

'KARDEŞLERİM' DİYORDU

Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ile kapalı kapılar ardında aday pazarlığı yapmasına çok sinirlenen Meral Akşener, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "Korkaklar" diyerek çıkıştı. Ekrem İmamoğlu ise Akşener'in bu sözlerini "Bazı arkadaşlar haddini aşıyor" diye cevapladı.

Taraflar arasında gerilim iyice tırmandı. Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) İYİ Parti grup toplantısında bir kez daha Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Akşener CHP'li başkanları nankörlükle suçladı. Bir dönem kardeşlerim deyip kucaklaştığı iki isme, "Bizim sırtımızdan kariyer planı yapanların ama teşekkürü başkalarına edenlerin planlarını bozduk" mesajı yolladı. Meral Akşener konuşmasına şöyle devam etti: "Sayemizde makam ve mevkileri ceplerinde görenlerin kimyalarını bozduk. Nitekim operasyonların, dümenlerin ardı arkası kesilmiyor çünkü korkuyorlar."

"PKK'YI AKLAMA PEŞİNDELER"

GRUP toplantısında Irak'ın kuzeyinde şehit olan 12 askerin isimlerini okuyarak sözlerine başlayan Akşener, TBMM'de PKK'yı aklama peşine düşenlerle mücadele ettiklerini belirtti. Akşener, "Adı sürekli olarak değişen ama terörist başına duyduğu sevdası bir türlü değişmeyen bir sözde siyasi partinin bizim gözümüzde siyasi meşruiyeti yoktur. Kürt vatandaşlarımızı kendilerine kalkan olarak kullanıp, terörü aklamaya kalkanların Gazi Meclisimizde yeri yoktur" dedi.