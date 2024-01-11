İmamoğlu ve Özel’den 5 saatlik büyük pazarlık

Kemal Kılıçdaroğlu devrildi, CHP yine aynı tas aynı hamam. CHP'de, 'dar alanda kısa paslaşmalar, hizipçilik, sürtüşmeler, ayak oyunları, kulisler bitmez' yaza yaza dilimizde tüy bitti. Bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu ortaklaşa paylaştıkları gözlenen Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki sürtüşmeler, diğer yandan büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları belirlemedeki pazarlıkları kıran kırana sürüyor.

Son olarak, CHP derinliğinden "İstanbul Saraçhane'de büyük pazarlık" kulisi sızdı. Bu önemli kulisin başlığı:

7 Ocak Saraçhane Pazarlığı.

Saraçhane'de (İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası) CHP eşbaşkanları Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında kıran kırana bir pazarlık yapılmış. (Not: Daha önce Ekrem İmamoğlu İstanbul Rumelihisarı'ndaki malikanesinde yapardı).

TELEFONDA BÜYÜK KAPIŞMA

7 Ocak Pazarlığı'nın detaylarını verelim: Bilindiği gibi eş başkanlar Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında telefonda kavga oldu.

İmamoğlu'nun verdiği listenin aynen CHP Parti Meclisi'nden geçmesi için bastıran İmamoğlu'na Özgür Özel dayanamadı, isyan etti.

Ve öğleden sonra yapılacak parti meclisi toplantısında özellikle Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul ilçe başkan adayları listesinin oylamasının yapılmasını engelledi. Aday görüşmesini iptal etti. İmamoğlu ile Özgür Özel arası limoniyken Özel, İmamoğlu'nun bir gün sonraki lansmanına katılmak üzere İstanbul'a gitti.

5 Ocak Cuma günü Ekrem İmamoğlu'nun lansmanına katıldı.

Buradan Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı binasına geçmiş, Saraçhane'de eş başkanlar Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, 5 saat kıran kırana başta İzmir ve İstanbul ilçe belediye başkan adayları konusunda pazarlık yapmışlar.

SON HIZLA ESKİŞEHİR'E

Saraçhane sonrası Özgür Özel, Cumartesi öğleden sonra CHP İl Merkezi'ne geçmiş, İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetim kurulu üyeleriyle toplantıya katılmış.

Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ile yaptığı pazarlık doğrultusunda İstanbul İlçe başkan adayları listesindeki İmamoğlu bürokratlarını konuşmuşlar.

Eş başkan Özgür Özel bazı telefon konuşmaları yaptıktan sonra acele olarak İstanbul'dan Eskişehir'e gitmiş.

Bilindiği gibi Eskişehir adayının belirlenmesinde bir sıkıntı yaşanıyor.

Yılmaz Büyükerşen aday olmasına rağmen yerine Kazım Kurt'un getirilmek istenmesi krize yol açmış durumdaydı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir Belediye Başkan adayı olarak işadamı milletvekili Nebi Hatipoğlu'nu ilan etmesinden sonra Özgür Özel'in paniğe kapıldığı, kaybedilecek korkusuyla Eskişehir'e koştuğu ve Büyükerşen ile devam etme kararı verdikleri konuşuluyor.

Saraçhane pazarlığına rağmen İmamoğlu ve Özgür Özel'in hala İzmir konusunda anlaşamadıkları, krizin sürdüğü gözleniyor.

CHP'den derin kulisler vermesiyle tanınan eski milletvekili, İzmir krizi ile ilgili son gelişmeleri anlattı.

YARKADAŞ'TAN İZMİR KULİSİ

Barış Yarkadaş, "İzmir'deki hava biraz değişti. Özgür Özel'in Olgun Atila'ya ibreyi çevirdiği bilgisini aldım. Olgun Atila'nın hem genç olması hem Bornova Belediye Başkanlığı'nı yapmış olması, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ile eşit derecede yakın olması İzmir'de ibreyi Olgun Atila'ya çevirmiş gözüküyor. Kendisini aradım bugün. Dedim ki 'Olgun başkan İzmir'de ibrenin sana döndüğü yönünde ciddi işaretler alıyorum' dedim. Bu net bilgi. Olgun buna ilişkin bir yorum yapmadı. Görevin kendisine verilmesi halinde Türkiye'nin en başarılı belediyecilik anlayışını İzmir'de daha da kökleştirmek istediğini söyledi" dedi.

SONUÇ

CHP eş başkanları Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel sürtüşmesi yüzünden İzmir adayı krizi sürüyor. CHP İzmir adeta bir matruşka görünümünde. Matruşkaların içinden her gün başka bir isim çıkıyor. Şubat ayının 19'una kadar daha çok matruşka isim duyulabilir (20 Şubat belediye başkan adayı isimlerini YSK'ya vermek için son gün). Belli ki Tunç Soyer gidecek. Yerine matruşka misali Murat Bakan, Abdul Batur, Cemil Tugay, Alaattin Yüksel, Aziz Kocaoğlu, Filiz Ceritoğlu Sengel, Olgun Atila isimleri öne çıktı. Son isim ise Selin Sayek Böke. Kulislere göre Selin Sayek Böke başkan adayı, Buğra Gökçe ise genel sekreteri. Ne tesadüf bu iki isim de Ekrem İmamoğlu'nun yakın kadrosundan. Belli ki İmamoğlu İzmir'i ele geçirmek sevdasında...