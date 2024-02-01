Hacer Foggo’yu yakan paylaşım

YENİ dönemde CHP'den aday gösterilmeyen Hacer Foggo önceki gün 'Beni partiye sığdıramadınız' diyerek partisine sitem etmişti. Son olarak CHP lideri Özgür Özel'den konuya ilişkin açıklama geldi. Özel "MYK'ya sunduğum listede Hacer Foggo vardı. Ancak büyük bir itiraz yükseldi. 14 Mayıs seçimi bitince ertesi gün sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf gösterildi. İtiraz edildi" diye konuştu.

"SİZ BENİ SIĞDIRAMADINIZ"

SÖZ konusu paylaşımda Foggo, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Aylin Nazlıaka'yı etiketledi ve partisine sitem etti. Foggo, "Siz beni sığdıramadınız @herkesicinCHP'ye oysa ben sığınılacak bir liman değil, talana, yoksulluğa karşı mücadele edecek kamusal bir alan için aday oldum. Şimdi yine ülkenin her yanındaki o girilemeyen evler, o sokaklar beni bekler @eczozgurozel @ veliagbaba @AylinNazliaka" ifadelerini kullandı.