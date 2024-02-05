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Haberler Politika CHP’ye DEM Parti’den yeni darbe

CHP’ye DEM Parti’den yeni darbe

HABER MERKEZİ
CHP’ye DEM Parti’den yeni darbe
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 Mart seçimlerine ilişkin açıklama geldi. "İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik" diyen Doğan, "İlgili kurullarımız çalışmalara başladı. 9 Şubat'a kadar hem İstanbul hem de diğer kentlerde adayların isimlerini paylaşacağız" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın aday gösterilip gösterilmeyeceği sorusu üzerine Doğan, aday havuzunda Başak Demirtaş ve pek çok ismin olduğunu ifade etti.
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