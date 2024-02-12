Öğretmenlerin gözü Kabine’de

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi ekonomik gelişmeler olacak. Öğretmen adaylarının merakla beklediği öğretmen atamaları konusu masada olacak. Atama bekleyen öğretmen adayları için büyük gün geldi. Geçtiğimiz hafta öğretmen ataması ile ilgili müjde veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takvimi için Kabine toplantısını işaret etmişti. Tekin; "Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir" ifadelerini kullanmıştı. Toplantıda terörle mücadele, deprem konutları, Gazze'de yaşanan gelişmeler ele alınacak.