Fırat Çakıroğlu için anma töreni düzenlendi

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) 9 yıl önce öldürülen üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu için İzmir'deki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Pınarbaşı Mezarlığı'ndaki törene Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem ile babası Fuat Mahir Çakıroğlu'nun yanı sıra MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Soner Erkan Yıldız katıldı. Törende, Kuran-ı Kerim okundu, Çakıroğlu'nun mezarına karanfil bırakıldı. Ege Üniversitesi'nde 20 Şubat 2015'te çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Çakıroğlu'nun katil zanlısı Nurullah Semo tutuklanmıştı. Semo, "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmış, karar Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce onanmıştı.