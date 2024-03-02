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Haberler Politika Egeli bilim insanları deneyi inceleyecek

Egeli bilim insanları deneyi inceleyecek

HABER MERKEZİ
Egeli bilim insanları deneyi inceleyecek

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği 13 deneyden biri olan "Extremophyte" deneyine ait materyaller, Uluslararası Uzay İstasyonundan Ege Üniversitesine ulaştırıldı.

KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Tuz Gölü'nde yetişen "schrenkiella parvula" isimli halofit bitkinin uzay ortamına karşı verdiği fizyolojik ve moleküler tepkilerin araştırıldığı deney çerçevesinde üniversiteye ulaşan materyaller, Egeli bilim adamları tarafından incelenecek. Deneye ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' kapsamında ilk kez bir astronotumuz uzaya gönderildi. Astronotumuz Gezaravcı, 21 gün TÜBİTAK onaylı 13 deney gerçekleştirdi. Yürütücülüğünü Biyoloji Bölümü Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday'ın yaptığı, Doç. Dr. Barış Uzilday ve Prof. Dr. İsmail Türkan'ın da araştırma ekibinde yer aldığı deney, Gezeravcı'nın uzaydaki ilk deneyi oldu. Ege Üniversitesi'ne gelen uzayda denenmiş materyaller, öğretim üyelerimiz tarafından takip edilecek. Deney sonuçları, üniversitemizce kamuoyuyla paylaşılacak" dedi.

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