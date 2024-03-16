Kronik sorunlar tarihe karışacak

AK Parti İzmir İl Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Balkan göçmenleri ile iftar yemeğine AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, AK Parti Konak Belediye başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve milletvekilleri katılım gösterdi.

KONFORLU SEYAHAT

İftar sonrası Balkan göçmenlerine seslenen Hamza Dağ, "İzmir için hayalimiz var. İstiyoruz ki bu hayale yürürken sizin de desteğinizi hissedelim. 31 Mart'ta hayalimize giden yolda bize omuz verin. İnşallah sizlerin bize vereceğiniz destek; trafik çilesinden kurtulmuş bir şehre, masmavi, tertemiz, güzel kokan bir körfeze, tüm ilçelerinde yeni bir vizyonu yaşayan, ışıldayan Eşsiz İzmir'e verilecek bir destek olacaktır" dedi. İzmir'e 5 yıl içerisinde yapacakları hizmetleri anlatan Dağ şöyle konuştu, "Bizim öncelikli hedefimiz geçmişten beri gelen kronik sorunları çözmektir. İzmir'in iki yakasını birbirine bağlayan bir köprü ve tüp geçit projesi olan Körfez Geçişi projesini hizmetine sunacağız. 'Yeni Çevre Yolu Projesi'ni hayata geçireceğiz. Yeni çevreyolunu şehir merkezine bağlayacak 9 önemli bağlantı yolu yapacağız. Raylı sistem projelerimizle, mevcut hatları daha verimli hale getireceğiz. Şehir merkezinde trafik yoğunluğuna neden olan kavşaklarda yapacağımız düzenlemelerle trafiğe nefes aldıracağız. Şehir merkezinde yeni alternatif yollar üreteceğiz. Böylece İzmirlilerin hızlı, konforlu, güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacağız."

YÜZDE 50 İNDİRİM

Mevcut otopark tarifelerinde ve su ücret tarifesinde Nisan 2024 itibariyle yüzde 50 indirime gideceğini vurgulayan Dağ, "Ailelerimizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan kreş eksikliğini gidermek için 100 yeni kreş yapacağız. Yeni evlenecek, ihtiyacı olan çiftlerimize çeyiz ve düğün hediyesi vereceğiz. Şehrimizde yaşayıp üniversiteyi kazanmış her gencimize tek seferlik 10 bin lira eğitim destek bursu vereceğiz. Dezavantajlı emeklilerimize yılda bir kez Sosyal İzmirim Kart üzerinden 10 bin lira yükleme yapacağız. Ve daha nice eşsiz projeyi 1 Nisan'dan itibaren Eşsiz İzmir'imizin hizmetine sunacağız. İzmir'imizde eşsiz bir eser ve hizmet ekosistemi kuracağız" dedi. Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise "Hamza Dağ'ın da eşi Balkan göçmeni, eniştemize destek istiyorum. Bir kardeşiniz olarak destek istiyorum" diye konuştu. Gazze'deki Müslümanların gördüğü zulme değinen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise, "Müslüman bu akşam yine ağlıyor Gazze'de. Türk; bu coğrafyada ayağa kalkmadıkça, bir olmadıkça zulümler devam eder" diye konuştu.

'VATAN HAİNİ ÇIKMAZ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Balkanlardan sağcı çıkar, solcu çıkar ama asla vatan haini çıkmaz. Bir hırkayla, aylarca, günlerce, her türlü sıkıntıyla; mübadele öncesinde de mübadele döneminde de birçok Balkan kardeşimiz Anadolu topraklarına teşrif ettiler. Türkiye Cumhuriyeti son 22 yıldır Balkan kardeşlerimizin, orada kalanların yanında sapasağlam durmakta. Çanakkale Savaşı'nda 20 bin Balkanlı gencimiz Çanakkale'ye geldi. Bundan sadece 3 bin tanesi gazi olarak geri döndü. 17 bin tanesi Gelibolu'da ve Çanakkale'de şehit olarak yatıyor" dedi.

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