Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ: 31 Mart İzmir için yeni başlangıç olacak

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hamza Dağ, hem İzmir'in en önemli sorunlarından hem de İzmir için projelerinden bahsetti. 'İzmirin her yerinde olmaya gayret ediyoruz' diyen Dağ "Ciddi anlamda hizmet beklentisi var. 31 Mart İzmir'in kronik sorunlarını çözecek bir başlangıç olacak. İzmirlinin en çok çözüm beklediği sorunların başında ulaşım, su ücret tarifelerindeki fazlalık, köstebek yuvasına dönen yollar geliyor. 5 yılın sonunda böyle bir mesele bizim önümüze gelmeyecek, bu sorunları çözeceğiz. İzmir'in marka değerini aşağıya indirecek bir söylem içinde olmayacağım." ifadelerini kullandı.

BUCA'DA NELER YAPILACAK?

Buca'da ne yazık ki ara sokaklarda ve ana arterlerde yol kalitesi çok düşük. Bu bizzat tespit ettiğimiz bir şey. Buca Belediye Başkan Adayımız Adnan Bey yanımızda inşallah onunla birlikte hızlıca onu çözüme kavuşturmak durumundayız.

İkincisi Buca'nın trafiğini rahatlatmak için Yıldız Mahallesi girişini açmıştık normalde ama şimdi hem Buca hal girişinden hem de BEGOS'tan bir Buca'ya giriş sağlamamız lazım ki trafiği rahatlatalım.

Menemen – Buca arası 20 dakikaya düşecek yeni çevre yolu projemizle.

İZMİRİM KART İLE EMEKLİLERE 10 BİN TL

İzmirim Kart sadece ulaşımda kullanılıyor biz onu yayacağız. Emekliler için bir İzmirim Kart yapacağız. 10 bin TL'nin altında maaş alan emekliye biz 10 bin TL İzmirim karta yükleme yapacağız. İster İZSU ödemesinde kullansın ister doğal gazla entegre edeceğiz. İsterse anlaştığımız marketlerde kendi alışverişini yapsın ihtiyacına göre bunu kullansın.

ANNELERE ÜCRETSİZ TOPLU ULAŞIM

0-7 yaş arasındaki çocuğu olan annelere toplu ulaşımı ücretsiz yapacağız. 0-3 yaş evinde evladı olan her aileye her eve süt kuzusu projesinde süt göndereceğiz. Son dönemde biraz aksadı bu.

ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Dereceye girmiş öğrencilerimize inşallah 50 bin TL bir destek vereceğiz. İlk bine giren gençlerimize üniversite sınavında destek vereceğiz. Aynı zamanda İzmir'de oturup da üniversiteyi kazanan ilk sene için can suyu niyetinde 10 bin TL destek ödemesini sağlayacağız.

İZMİRLİNİN BEKLENTİLERİ NELER?

En çok ulaşım, su ücret tarifelerindeki fazlalık. Şu anda su parası evlere elektrik parasından daha fazla geliyor. Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan bir şehir İzmir. Dolayısıyla o konuda da sözümü verdik. Yüzde 50 indirim yapacağımızı söyledik.

Ne yazık ki bu dönemde söylemekten gerçekten hicap duyuyorum arabaların alt takımlarını yorulduk sözü, bazı sözler var ki bunu siz propaganda haline getirmenize gerek yok vatandaş bunu söylüyor. Bu devirde bunu söylemek bununla ilgili bir vaatte bulunmak işin doğrusu beni üzüyor.

En kötülerinden başlayarak inşallah asfalt kalitesini artıracağız. 5 yılın sonunda böyle bir mesele bizim önümüze gelmeyecek. Gelirse zaten biz sokağa çıkamayız.

KÖRFEZ

Önce atık su arıtma tesisini modernize ettiğimizde dördüncü fazı da bitirdiğimizde oradan Körfez'e sızan kötü çamuru ortadan kaldırmamız gerekecek. Bir taraftan da sirkülasyon alanı oluşturduğumuzda Körfez'in kendi kendini temizleme diye bir bize sunulan bir rapor var. Aynı zamanda da Kocaeli Belediyesi şu anda yaptı Kocaeli Körfezi'nin temizlemesi ile ilgili süreç var. Biz Körfez'i bir yandan dip taramayla temizleyerek diğer taraftan da kirlenmeyi ortadan kaldırarak turkuaz bir Körfez'e bakacaklar vatandaşlarımız.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SABUNCUBELİ TÜNELİNE ÖVGÜ

Aslında bizi övdüğü gibi kendilerini de yermiş oldu. Bizim yaptığımız işleri övmüş oldu. Çözmediğinizi aslında bir nevi itiraf etmiş oluyorsunuz.

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