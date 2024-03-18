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Haberler Politika Marmaris’in şampiyon adayından ralli sürprizi

Marmaris’in şampiyon adayından ralli sürprizi

VURAL EFECİK
Marmaris’in şampiyon adayından ralli sürprizi
CUMHUR İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı ve Türkiye Ralli Şampiyonu Serkan Yazıcı, 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. Ayağı "Marmaris Ege Rallisi" öncesinde, gazetecilere ralli heyecanı yaşattı. Marmaris'in Türkiye Rallisi ve Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) ev sahipliği yaptığını hatırlatan Yazıcı, "Gazetecilerimiz ralli yarışlarını çekiyorlar, haber yapıyorlar. Basın çalışanlarımıza küçük bir hediye verdim diyelim. İnşallah yarış da güzel geçer ve dünya ralli şampiyonasını yeniden Marmaris'e getirebiliriz" dedi. Yazıcı, "Belediye başkanlığında da etaplardaki gibi hızlı olacağım kesin. Hızlı da olmak lazım. 5 seneyi çok hızlı geçirmek, yatarak kalkarak geçirilecek seneler değil. İnşallah Marmaris'in hak ettiği eserleri Marmaris'e kavuşturacağız" dedi.
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