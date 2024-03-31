Savcı Kiraz’ın şehadetinin üzerinden 9 yıl geçti

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKPC üyelerince şehit edilişinin üzerinden 9 yıl geçti. Kiraz, 31 Mart 2015'te DHKPC'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alındı.

TİMLER HAREKETE GEÇTİ

Rehin alınma haberinin duyulması üzerine adliyede görevli polisler ve güvenlik personeli Kiraz'ın makam odasına yöneldiği sırada içeriden ateş açıldı. Saatler süren müzakere sürecinin ardından odadan gelen silah sesleri üzerine operasyon timleri harekete geçti. Savcı Kiraz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, iki terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilirdi. 46 yaşındaki savcı Kiraz, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.