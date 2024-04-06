Başkan Erdoğan’dan İstanbul Mushafı hediyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra, "İstanbul Mushafı" Hediye Merasimi'ne katılmak üzere Topkapı Sarayı'na geçen Erdoğan, hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından 8 yılda hazırlanan 10 ciltlik "İstanbul Mushafı"nı, Mukaddes Emanetler Dairesi'ne hediye etti. Cuma namazının ardından Başkan Erdoğan Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesini ziyaret etti.

HIRKA-İ ŞERİF ZİYARETİ

Başkan Erdoğan, Hüseyin Kutlu ve ekibi tarafından 8 yılda yazılan 10 ciltten oluşan 'İstanbul Mushafı'nı hediye etti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırka-i Şerif ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı ziyareti çıkışında basın mensuplarına kandil simidi ikram etti.

'29 EMEKÇİ KARDEŞİMİZ İÇİN TEK BİR KELİME DAHİ ETMEDİLER'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Geleneksel Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı sizin omuzlarınızda yükselecek. Ne yazık ki birileri her fırsatı TÜRGEV gibi gençliğe hizmet çatılarını yıkmak için kullandı" dedi. İstanbul'daki gece kulübünde 29 kişinin ölümüne sebep olan yangın faciasıyla ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "Hak, hukuk, adalet kavramları üzerinden gönüllü kuruluşlarımızı hedef alanların iki yüzlülüklerini çok iyi biliyoruz. Beşiktaş'ta hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimiz için tek kelime söylemediler. Bu binaya imar ruhsatını veren binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim?" dedi. 31 Mart seçimleriyle ilgili de açıklama yapan Erdoğan, şöyle söyledi: "Sandık sonuçlarının mücadelemiz açısından hayırlı olacağına inanıyoruz. 31 Mart sadece yeni bir dönüm noktası değil daha büyük zaferlerin müjdecisi olacaktır."

'KUSURLARIMIZI KABUL EDECEĞİZ'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali' programına katıldı. Başkan Erdoğan, "Müslümanlar olarak bugün Kur'an'ın rehberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "İslam ve insanlık düşmanlarının tüm bu krizlerdeki paylarını sorgularken, kendi hatalarımızı, kendi kusurlarımızı da açık yüreklilikle kabul edeceğiz" diye konuştu.