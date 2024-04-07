Kemal Kılıçdaroğlu mücadeleden vazgeçmiyor

31 Mart seçimlerinin birçok çıkarımı olacak. Özellikle iki gerçek, önümüzdeki ayların en çok tartışılacak konusu olacaktır.

1) Ekrem İmamoğlu - DEM ittifakının arka planı. CHP'nin özellikle İstanbul'daki başarısında bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM) tavrı dikkat çekti...

DEM Parti İstanbul adayı Meral Danış Beştaş, "İmamoğlu 'Bu oylar benim' demesin sakın. Oylar sadece onun değil. Bizim seçmenimiz de verdi" dedi. DEM Ekrem İmamoğlu'nu destekleme karşılığında Esenyurt belediyesini gayriresmi yönetme imkanına kavuşacak. İstanbul Belediye Meclisi'nde ilk kez grup kuracak.

2) Seçim bitti. Dün bir bugün iki... Daha 4 yıl 3 ay varken, CHP'de Külliye rüyası görenlerin mücadelesi erken başladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığına 4 isim erkenden soyunmuş görünüyor.

İmamoğlu, Yavaş, Özgür Özel'e dördüncü aday olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da eklendi.

SANDIĞA GİTMEDİLER

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimler bitti. Emekli vatandaşlarımızın UYARISI ve en az 4 milyon AK Parti'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın sandığa gitmemesi sonucu CHP aradan sıyrılmış görünüyor.

Ancak CHP'nin değişmeyen genleri, ideolojik zihniyet ve ESKİ - YENİ liderliği alanındaki krizlerin 31 Mart başarısı ile çözüldüğü söylenemez. Perde önünde ZAFER SARHOŞLUĞU süren CHP'de perde arkasında manidar gelişmeler yaşanıyor. CHP içindeki fay hatlarındaki kaynamaların için için sürdüğü gözleniyor. Evet.

Seçim bitmesine karşın, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kin devam ediyor. Nitekim, seçim sonrası ilk açıklamasını bir TV'ye yapan Kılıçdaroğlu, yeniden İstanbul Belediyesi başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonrası kendisini aramadığını söyledi.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu arasındaki rahatsızlık sürerken bir tuhaf gelişme de, Afyon Belediye Başkanlığını kazanan Burcu Köksal'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etmeden Kılıçdaroğlu'na koşması oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun sert şekilde suçladığı Burcu Köksal'ın Afyon Belediye Başkanlığını kazandıktan hemen sonra koşarak Ankara'ya gidip Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi tartışılıyor.

KILIÇDAROĞLU VAZGEÇMİYOR...

Seçim öncesi, CHP'nin başarısızlığı üzerine 1 Nisan hesapları yapan Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta umduğunu bulamadı.

Havlu atacağı söylenirken, yeni açıklaması ortalığı dalgalandırdı. "Ben siyaseti bıraksam da siyaset beni bırakmaz" cümlesiyle siyasete geri dönüşünün sinyalini veren Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Özel'in kulaklarına kar suyu kaçırdı. Muhtemel CHP kurultayında aday olup olmayacağı sorusuna net cevap vermeyen Kılıçdaroğlu ilginç laflar etti.

"Yakın zamanda bir kurultay olacağını sanmıyorum. Biliyorsunuz tüzük kurultayı olacak, daha bir şey görmedik. Tüzüğü görmek gerekiyor. İşte o zaman gerçekten bir değişim olup olmayacayacağını görebiliriz" yanıtını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu merkezli yürüyen manevralara bir yenisi eklendi.

"SEÇİMİ KAYBEDECEKLER"

Kılıçdaroğlu, seçim öncesi, İmamoğlu - Özel'in yönettiği CHP hakkında, "SEÇİMİ KAYBEDECEKLER' demiş.

Ekrem İmamoğlu'na yakın Gazeteci Şaban Sevinç, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili aldığı bir kulis bilgisini paylaştı. 'TARİH 19 MART. Bir gazeteci arkadaşımız Kemal Beyi çalışma ofisinde ziyaret ediyor. Şöyle bir diyalog geçiyor; "CHP'nin adaylarına niye destek vermiyorsunuz?

Aranızın iyi olduğu adaylara gidip destek verseniz sahada" diyor.

Kemal Bey'in ifadesi şu:

"Sahaya çıkarsam yenilgiyi bana yüklerler. Seçimi kaybediyorlar." Şaban Sevinç'in bundan sonraki kulis bilgisi çok kritik:

KILIÇDAROĞLU, "PARA YÜZÜNDEN KURULTAYI KAYBETTİM" DEMİŞ.

'Gazeteci arkadaşımız, "Kurultayı nasıl kaybettiniz? Niye böyle oldu?" diyor. Kemal Bey de, "Para ya para" diyor.

"Bunu Özgür Özel'e de söyledim.

Sen de Ekrem İmamoğlu'na dikkat et, diye Özgür Özel'e de söyledim" diyor.

SONUÇ

AKŞENER'İN İNTİKAMI SÜRÜYOR. Meral Akşener ateş püskürdü! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na 'hırsız' göndermesi...

"Dürüstlük nutukları atıp, dürüst olduğuna kefalet koyup seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladık" ifadelerini kullandı.

EVET. CHP İÇİNDEKİ KAVGA BİTMİYORDU. ARTIK MERAL AKŞENER İLE CHP KAVGASI BİTMEZ.