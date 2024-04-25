Anlamlı bir atasözümüz var: ASAYİŞ BERKEMAL. Önemli olayları daha iyi anlatmak için kullanılan 'Berkemal' sözcüğü "kusursuz hâlde" anlamına gelir.

"Asayiş" sözcüğü Farsça "huzur, esenlik" anlamına geliyor.

Dolayısıyla asayiş Berkemal "tam huzurluluk, her şeyin yolunda olması, sorunsuzluk" anlamına gelen bir deyimdir.

İYİ Parti'de 'Asayiş Berkemal değil.' Yani, işler yolunda gitmiyor, istifalar, sorunlar birbiri ardına sürüyor. İYİ Parti'nin 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultayına sayılı günler kala, ÜÇ MİLLİYETÇİ genel başkan adayları Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Tolga Akalın arasındaki rekabet hız kazandı.

Derin kulislere bakınca, cumartesi günü özellikle MHP'den ayrılıp Meral Akşener'le İYİ Parti'yi kuran, DEVE DİŞİ GİBİ İKİ milliyetçi aday Koray Aydın ile Müsavat Dervişoğlu arasında kıran kırana geçecek.

Üç adayın arka arkaya vaatlerine bakınca, manidar bir durum göze batıyor. Perşembe günü itibariyle BİR TIK ÖNDE GÖRÜ- NEN Koray Aydın, 'İYİ Parti'yi derleyip toparlayacağım. KÜSKÜNLERİ DÖNDÜRECEĞİM' vaadi ile ÖZELLİKLE teşkilat üzerinde çalışıyor. Teşkilatçı olarak tanındığı ve İYİ Parti Teşkilat Başkanlığını uzun zaman yapma pozisyonunu kullanıyor. MÜSAVAT DERVİŞOĞLU, 'GEMİYİ SALİM BİR LİMANA YANAŞ- TIRACAĞIM. Eskinin devamı değil, yeninin başlangıcı olmaya talibim' diyerek sadece teşkilat değil medya ağırlıklı yürüyor.

Son günlerde, 'Ben geçici değilim.

Vesayet altında siyaset yapmayacağım' sözleriyle, MERAL AKŞENER'E BİR YIL SONRA BIRAKACAK' kampanyalarını kırmaya çalıştığı dikkat çekiyor.

İYİ Parti'nin özellikle GENÇLER üzerinde etkisi gözlenen MEHMET TOLGA AKALIN, "Önceliğimiz Türk Milliyetçiliği siyasi zemin olacak' diyerek, ağırlığı ülkücü camiaya çevirmiş görünüyor.

MERKEZCİLER KAÇIYOR

Üç milliyetçi aday kıran kırana mücadele ederken, İYİ Parti'nin eski merkez sağ (DYP - Anap - DP) kanadında olan milletvekili ve etkili isimler tek tek İYİ Parti'den kaçıyor. Çarşamba günü TBMM CHP grup toplantısında manidar bir olay oldu. Özgür Özel'in halen İYİ Parti Yozgat Milletvekili ve İYİ Parti'den istifa eden bağımsız milletvekili Ümit Özlale'ye CHP rozeti takacağı ısrarla söylenmişti. Çarşamba günü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel son anda bir erteleme yaptı.

Neden vazgeçti sorusuna cevap ararken, İYİ Parti'nin 27 Nisan Cumartesi günü yapacağı kongreden sonra daha başka isimlerin de İYİ Parti'den ayrılması, beklemenin yararlı olacağı düşüncesi' ile erteleme yapıldığı ortaya çıktı.

İYİ Parti'den üç gün önce de CHP'YE YAKIN Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer istifa etti.

Demirer, yaptığı açıklamada yerel seçimlerde kazan kazan stratejisinin göz ardı edildiğini, Genel İdare Kurulu'nda CHP'yi savunduğunu söyleyerek İYİ Parti'den ayrıldı.

Çarşamba günü de MERKEZCİ olarak bilinen, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder de istifa etti. Demirer, istifa açıklamasında Akşener'in olağanüstü kurultay kararını eleştirerek, İYİ Parti için önemli bir kırılma noktası olduğunu söyledi. Demirer, 'İYİ Parti'nin hem genel hem yerel seçimlerde yapılan derleme hatalarla hızla irtifa yürüyüşü ile kalmamış, merkez parti olma hedefinden de hızla uzaklaşmıştır' ifadelerini kullandı.

BİLGE YILMAZ YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NUN kuracağı Parti'ye kurucu olacak.

Kemal Kılıçdaroğlu kazansaydı, 6'lı Masa hükümetinin İYİ PARTİ ADINA EKONOMİ BAKANI olacağı konuşulan Meral Akşener'in sağkolu Bilge Yılmaz da İYİ Parti'den istifa etmişti. Bilge Yılmaz'ın, İYİ Parti'den daha önce kaçan Yavuz Ağıralioğlu'nun kuruluş çalışmalarını yürüttüğü YENİ ÖZ MİLLİYETÇİ PARTİ'ye kurucu olacağı öğrenildi.

BİR TUHAF DURUM DAHA

Meral Akşener'in bırakmakta olduğu İYİ Parti'de Milliyetçiler kıran kırana çarpışırken, CHP ile Saadet arasında tuhaf paslaşmalar oluyor. CHP'de Yerel seçimler öncesi belediye başkan adayı belirleme sürecindeki bir Parti Meclisi toplantısına aniden gelerek hakaret eden Mersin Milletvekili Ufuk Çakır'ı Özgür Özel'in istemediği ve Çakır'ın istifa ederek SAADET grubuna geçmesini beklediğini söylediği konuşuluyor. Özel, SAADET grubunun düşmemesi için SAADET'e geçen Ali Fazıl Kasap'ı CHP'ye geri alarak, yerine istemediği Ufuk Çakır'ı göndermesi manidar bir durum olacak.

SONUÇ

Siyaset kulvarlarında rakip partilerin, BATAN GEMİNİN MALLARI misali İYİ Parti'den kopacak olan Milletvekillerini bekledikleri konuşuluyor.

Cumartesi yapılacak İYİ Parti kongresi sonrası İYİ Parti'nin 37 Milletvekili, gerçekten TBMM aritmetiği için çok değerli.

Çünkü, Yeni anayasa oylamalarında İYİ Parti bölünmezse, Milletvekillerinin Yeni Anayasa'yı referanduma götürmede etkin rolü olabilir.

İktidarın referandum için aritmetiği yetmiyor.

Tüm siyası partilerin gözü Meral Akşener'in kurduğu partiyi bırakması sonrası, milletvekillerinin ne yapacakları üzerinde yoğunlaşmış görülüyor.

Her şeye rağmen rahmetli Demirel'in, 'Siyasette 24 saat çok uzun bir zamandır' sözünü unutmayalım.

Cumartesı sabah, bazı sürprizler de olabilir.

Mesela Meral Akşener, 'Vazgeçtim' diyebilir mi?