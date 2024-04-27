Özel’in suflesiyle Kılıçdaroğlu’na salvo

CHP'de yeni bir savaş başladı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yeni Genel Başkan Özgür Özel arasındaki fay hatları çatladı.

Özgür Özel'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la çay içmesine ve Külliye ziyareti hazırlıklarına çok sinirlenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, zehir zemberek bir açıklama yapması, CHP'yi karıştırdı.

Özgür Özel'in Erdoğan'la yakınlaşmasından morali bozulan Kılıçdaroğlu'nun, 'Müzakereyi bırak, mücadele et' talimatına, CHP'den aynı şiddette karşılık geldi.

Hem gizli Genel Başkan Ekrem İmamoğlu hem de GÖRÜNEN Genel Başkan Özgür Özel'in HAS ADAMI CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Kılıçdaroğlu'na salvolar gönderince, CHP'nin fay hatları sallandı.

Gökhan Günaydın'ın, "Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" paylaşımı hakkında, "CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor. Türkiye'yi temsil eden tüm siyasal partilerle görüşürüz ancak Cumhuriyet'in ilke ve devrimlerinden bir milim sapmayız" sözleri, sinirleri geren ölçüde oldu.

Özgür Özel'den izin almadan asla çıkış yapamayacağını bildiğimiz Gökhan Günaydın'ın, 'BIRAK BU İŞLERİ. ESKİYE MAZİ DERLER' manasındaki sözleriyle, ağzının payı verilmeye çalışılınca Kemal Kılıçdaroğlu çıldırdı, daha ileri giderek Özgür Özel'in yol haritasını çok sert eleştirmeyi sürdürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu altta kalmayarak, 'Kızım sana söylüyorum GELİNİM SEN ANLA' manasında, Gökhan Günaydın'a karşılık verdi, Özgür Özel'i tekrar uyardı.

KILIÇDAROĞLU-ÖZEL ARASINDAKİ FAY HATLARI

CHP'nin görünen Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinden sonra grup başkanvekilliği dönemindeki "Polemikçi - Kavgacı -Saldırgan' tarzından farklı manidar bir siyaset üslubu sergiliyor.

Son olarak, (Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine) Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın makamına saygı gösteren, randevu isteyen, diyalogdan, müzakereden bahseden ve kutuplaşmayı bitirmenin faziletlerine değinen bir söylem kullanmasına Kemal Kılıçdaroğlu çok kızdı.

Özgür Özel'in Erdoğan'la TBMM'de çay içmesi, 1 Mayıs sonrası Külliye'de buluşmak üzere anlaşması Kılıçdaroğlu'nu çıldırtınca kindar bir açıklama yaptı:

Kılıçdaroğlu, "Saray ile müzakere edilmez, mücadele edilir." Özgür Özel has adamı Gökhan Günaydın aracılığıyla sert 'Saray' yanıtı verildi.

Günaydın, "CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor. Türkiye'yi temsil eden tüm siyasal partilerle görüşürüz.

Herkes bu tavrımızı çok iyi bilsin.

Oturup toplantı yapmak, bir görüşmeye davet etmek ya da görüşmeye icabet etmek, onunla mücadele etmemek anlamına gelmiyor' sözleriyle karşılık verdi.

Yani, Özgür Özel has adamı aracılığı ile Kılıçdaroğlu'na, 'Biz senin gibi sıkılı yumruklarla politika yapmayacağız. Akılla yürümeye devam edeceğiz' mesajı verdi.

KILIÇDAROĞLU SALVOLARINI DAHA DA YÜKSELTTİ

İlk açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye hazırlanan CHP lideri Özgür Özel'e Kılıçdaroğlu, ikinci defa sesini yükseltti:

"Saray'ın sorularını çözmek için siyaset yapmıyoruz.

Ne yapılacak anayasada?

'Değişiklik yapacağım' diyor.

Erdoğan'ın keyfi geldi diye anayasaya mı değiştireceğiz?

Yapılan bütün değişiklikler Erdoğan'ın isteği üzerine oldu.

Neyini değiştirecek? Neresini değiştirecek? Rahatsız olduğu tek bir şey var: Namusu ve şerefi üzerine yemin etmişti herhalde bunu değiştirecek.

Bakın; Erdoğan kendisine ortak arıyor! Sorumlulukları üstlenecek ortak arıyor. Ortak arıyor net! politikaları izlerken kendisine ortak arıyor. Nesini müzakere edeceğiz?

CHP milletin temsilcisidir.

Halkın sorunlarını çözmek için siyaset yapıyoruz, sarayın sorunlarını çözmek için değil.

Kimse Erdoğan'ın işleyeceği bu suça ortak olmamalı. Yeni tedbirlere kimsenin ortak olma hakkı yoktur."

KILIÇDAROĞLU ŞAŞI BAKIYOR

Evet. Kılıçdaroğlu kindar.

Başkan Erdoğan'a, Başkanlık modeline, Külliye'ye saldırmaktan vazgeçmiyor.

Gözünü kan bürümüş.

Özgür Özel, aziz milletin seçtiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istiyor.

SİYASETE ŞAŞI BAKIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'den şüpheleniyor."Beştepe'de de görüşürüm" diyen Özgür Özel'in, kendisinin YAPICI DEĞİL YIKICI POLİTİKASINI bırakmasından, CHP'nin eski yaklaşımını terk ediyor biçiminde yol yürümesinden rahatsız.

Özel'in Erdoğan ile görüşme kararlılığı, CHP'nin cumhurbaşkanlığı sistemini saldırma politikasını değiştirecek diye korkulu rüyalar görüyor.

Kılıçdaroğlu'nun derdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı sermayesini ya da kutuplaşmayı yumuşatmanın CHP'ye yaramayacağı görüşünde. Çünkü eskinin devamını istiyor.

SONUÇ

BİR ÖNEMLİ İHTİMAL DAHA VAR.

KEMAL Kılıçdaroğlu, memleket meselelerini Başkan Erdoğan'la görüşen Özgür Özel'in olası başarılı olmasından tedirgin oluyor. ÖZGÜR Özel'in GERÇEK GENEL BAŞKAN OLMA tahkimatından rahatsız. ÇÜNKÜ, KILIÇDAROĞLU, ÖZGÜR ÖZEL BAŞARILI OLURSA TEKRAR CHP GENEL BAŞKANLIK KOLTUĞUNA DÖNME ŞANSI KALMAYACAK.

31 MART SONRASINA YÖNELİK 1 NİSAN OPERASYON PLANI YAPTI.

KURULTAYDA 500 üyenin, 85 milletvekilinin ve 55 il başkanının kendisini desteklemesi nedeniyle, OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YAPTIRIP

GENEL BAŞKANLIĞA DÖNMEYİ PLANLIYORDU.

31 Mart seçim sonuçlarından umduğunu bulamadı KILIÇDAROĞLU.

TAKTİK OLARAK YUMUŞAK POLİTİKA İZLEMEKTE OLAN ÖZGÜR ÖZEL'İN GÜNDEMDE ÖN SIRALARA ÇIKMASINDAN RAHATSIZ. HUZURSUZ.

KILIÇDAROĞLU, KENDİ GELECEĞİ İÇİN İKTİDAR İLE ANA MUHALEFETİN MEMLEKET İÇİN BİR ARAYA GELMESİNDEN RAHATSIZ