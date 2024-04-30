Ekrem bey, ABD ve İsrail seni çok seviyor

Amerika, İngiltere, Avrupa ve İsrail Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyor...

Neden acaba? 27 Nisan 2024 günü, ABD merkezli CNN'e konuşan Ekrem İmamoğlu, Hamas'ı terör örgütü olarak gördüğünü açıkladı. İmamoğlu vicdandan uzak şu ifadeleri kullandı;

"Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. Hamas'ın saldırısını terör saldırısı olarak yorumluyoruz." Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleri saptıran sözlerine İsrail basını geniş yer verdi. İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesi, İmamoğlu'nun röportajını paylaştı. Nasıl bir karakter bu? Küresel vicdanın dünyada uyandığı, dünyanın bir çok yerinde İsrail'in soykırımına isyan ettiği bir sırada, CHP'li Beledıye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hamas'a terör örgütü derse, Amerika, İngiltere, Avrupa, İsrail sevmez mi? Hem de çok sever.

Yabancılar beğendikleri, istediği gibi konuşur, istedikleri gibi laflar ettikçe çok severler.

İnsaf. Nerede vicdan? Hatırlayalım.

İNGİLİZLER İLE İMAMOĞLU'NUN MANİDAR İLİŞKİLERI VAR. Ekrem İmamoğlu, 2019'da Belediye Başkanı olduktan hemen sonra ilk seyahatini LONDRA'ya yaptı.

Dünya çapında tanınan DERİN İNGİLTERE DÜŞÜNCE MERKEZİ CHATAM HOUSE'u ziyaret etti. Önemli isimler ile tanıştırıldı.

Döndükten sonra karlı bir İstanbul gününde İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Mister Dominik'e Sarıyer'de verdiği balık ziyafeti çok tepki gördü. İngiliz medyası, başta BBC olmak üzere o günlerden günümüze Ekrem İmamoğlu hayranlığı ve onun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kurgulamalar yapmaktan kendini alamıyor.

31 MART SONRASI...

İmamoğlu - Batı ülkeleri aşkı, 31 mart yerel seçimlerinden sonra tırmanışa geçtı. Kısaca göz gezdirince, İmamoğlu için büyük ter döken yabancı medyanın hali gerçekten göz yaşartıcı! Yahudi sermayeli BATI medyasının İmamoğlu coşkusu öncülük ediyor.

Ekrem İmamoğlu'na 31 Mart seçiminden sonra methiyeler, gaz veren analizler arttı.

1 NİSAN Amerikan New York Times gazetesi, İmamoğlu'nun kazanmasını, "Siyasi muhalefetin yıldızı" statüsünü perçinledi.

İmamoğlu potansiyel cumhurbaşkanı adayı" diye yazdı İngiliz The Guardian.

7 NİSAN, İngiliz Financial Times'dan Ekrem İmamoğlu analizi: "Masasında hem Kur'an hem de Nutuk var." 11 NİSAN, Ekrem İmamoğlu, küresel çetenin lideri doların arkasındaki en güçlü yahudi ailesi Rothschilds'in The Economist dergisi için bir makale kaleme aldı... İmamoğlu yazısında, bir taraftan kendini metheden cümleler kurdu, diğer taraftan Türkiye'yi yabancılara şikayet etti. Örneğin, "Türkiye'de demokratik çürüme var." İnsafsız.

18 NİSAN, İMAMOĞLU, GÖVDE GÖSTERİSİ yapmak için yabancı medyayı Feshane'ye davet etti. Toplantıya katılan isimlerden Amerika'nın muhabiri dünyaya mesajları şöyle verdi:

"Halk iktidar partisine güvenmiyor.

CHP'deki değişim umut yarattı. Türkiye'de seçmen demokratikleşme bakımından çok ileride, demokratik batılı ülkeler bile seçim sonuçlarına gıptayla bakıyor. 'Tedirginlik Çağı'nı bitirecek yeni bir demokratik uyanışa ihtiyaç var. Rekabetçi otoriter ve tam otoriter rejimlere karşı demokratik hareketlerin işbirliği yapmaları gerekiyor." Amerikalı ve İngiliz gazetelerin yabancı - yerli temsilcileri "Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna cevap almak için yarıştı.

27 NİSAN, VE Ekrem İmamoğlu, HAMAS'A TERÖR ÖRGÜTÜ demekten gocunmadı.

İNGİLİZ BBC İSTANBUL SERVİSİNİ KİMİN İÇİN GENİŞLETİYOR?

İngilizlerin meşhur BBC medyası manidar bir zamanlama ile İSTANBUL SERVİSİ İÇİN 'Yeni ekip arkadaşları arıyoruz' ilanı yayınlıyor. BBC'de yayınlanan ilan şöyle: BBC Türkçe; internet, görüntülü haber ve SOSYAL MEDYA alanlarında çalışacak multimedya beceri ve deneyimine sahip gazeteciler arıyor. Başarılı bulunan adaylar İstanbul'da görevlendirilecek. Başvurular için son gün 6 Mayıs 2024. BBC'nin, özellikle SOSYAL MEDYA deneyimli gazeteci araması ve işe başlayacakları İSTANBUL SERVİSİ'nde çalıştıracağını açıklaması dikkatleri çekti. Genel seçim veya yerel seçim olsa, BBC'nin İstanbul servisinin genişletilmesi normal karşılanırdı.

PEKİ NEDEN ŞİMDİ?

Yerel seçim sonrası niçin İstanbul servisini genişletiyorlar? BİR ÇOK soru akla geliyor. Özellikle deneyimli sosyal medya uzmanı NEDEN arıyor olabilirler? Ekrem İmamoğlu ile İngiliz medyasının ilgisi biliniyor. Özellikle BBC, İmamoğlu'nu geleceğe hazırlayan haberlerle tanınıyor. Dünya çapında ünlü İngiliz Reuters haber ajansı da ondan aşağı kalmıyor. British Broadcasting Company (BBC), İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından dünya posta servisini kontrol etmek için kuruldu. Dün postaları, telgrafları şimdi de telefon ve mailleri denetliyorlar ve derin siyasetın arka planında yer alıyorlar. BBC deyip geçmeyin. Arka planında çok ilginç dinamikler olan bir kuruluştur. Sadece medya değildir. İngiliz 'Derin Devleti'nin dünya çapında gösteren etkili bir kuruluşudur. BBC, bir medya organı ötesinde, dünya çapında haber ve sosyal medya elemanlarıyla faaliyet gösteren ve küresel siyasete yön veren bir kuruluştur.

Örneğin 15 Temmuz 2016'da Batı'nın aparatı FETÖ darbe teşebbüsünü İstanbul'dan en geniş ekiple izledi, dünyaya yayınladı İngiliz BBC.

Yayınlarını dikkatle okurum.

Türkiye sokaklarını pek merak ederler. Örneğin, yerel seçimlerde elemanları İstanbul'un ilçelerindeki nabzı geniş ve detaylı vermekle göze batıyorlardı.

Evet. Dünyada hiçbir şey gizli değildir. Özellikle konu Türkiye olunca, yapılan her operasyonu çok rahatlıkla BATI'dan, özellikle İNGİLİZ medyasından öğrenebilirsiniz. Dünya çapında çok etkili bir yeri bulunan yayın organı BBC'nin dinleme servisinin İngiliz istihbaratı ile bağlantısını stratejik kurumlar çok iyi bilmektedir. İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra, eski imparatorluk kodlarına döndüler.

SONUÇ

Türkiye, Ortadoğu özellikle Irak ve Suriye denklemini değiştirecek jeopolitik hamleler yaptığı süreçte, Derin İngiltere yayın kuruluşu BBC, İSTANBUL SERVİSİ için deneyimli GÖRÜNTÜLÜ YAYIN VE SOSYAL MEDYA UZMANI GAZETECİ neden arıyor olabilir?

31 Mart 2024 YEREL SEÇIM öncesi ve sonrasında Ekrem İmamoğlu'na en çok gaz veren, haberleri, yönlendirici analizleri devamlı ve göze batar şekilde BBC'de çıktı, çıkıyor. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yeniden Belediye Başkanı olmasından İngilizlerin pek memnun olduklarını tahmin ediyorum. Yerel seçim sonrası BBC İSTANBUL SERVİSİ takviye etme niyetlerinin muhakkak bir arka planı vardır. Dikkatle takip edilmesinde büyük yararlar bulunuyor.