MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Filistin'in üyeliğinin Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve bu ülkeye bazı ilave haklar tanınmasını öngören tasarının onaylandığını anımsatarak, "Uluslararası toplum Filistin'in yanında durmuştur. Soykırımın bahanesi olamaz" dedi.

TÜRKİYE'NİN cesur politikalarıyla Filistinlilerin duacısı ve destekçisi olduğunu ifade eden Bahçeli, "Vadedilmiş toprakların nihai hedefi Anadolu coğrafyasıdır. Gazze'de boyun eğersek, son yurdumuzda çok çetin olaylar yaşanabilecektir. Gazze'yi savunmak demek, Gaziantep'i savunmak demektir" dedi. Bahçeli Eurovision'a da değinerek, "Yarışma insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını belgelemiştir. Yarışmanın ahlaki çöküş propagandasına dönüşmesi, erkekle kadın arasında kalmış üçüncü bir türün tedavüle çıkması kokuşmuşluğun boyutlarını göstermesi bakımından ibret levhası olmuştur" dedi.

SABRIMIZI TAŞIRMASINLAR

EMNİYET ve yargı içine yuvalanmış soysuz çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığının görüldüğünü dile getiren Bahçeli, "Bu kan içen vampirlerin iftira ve ihanet duvarı örmeye kalkışmalarının ağır sonuçları olacağını bilmeleri ihtarımdır. Sabrımızı taşırmasınlar. Tüm kanun dışı ilişki ağlarının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir; hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve Türkiye'dir. Darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin. Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını ve tecelli eden millet iradesini gölgeleme arayışını himaye eden ve hizmetkarlık yapan kim varsa haindir, haşhaşidir; emniyet, yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş, hepsine göstermek, hepsini yaka paça içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur. Hain FETÖ'cülerin, onlara sözcülük yapan satılmış, devşirilmiş sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır ve kaçınılmazdır."