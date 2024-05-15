Derin CHP Özel’e ne kadar müsamaha eder?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel seçim sonrası coşması, Başkan Erdoğan ile görüşmesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesi ve CHP'yi yıkıcı muhalefetten pozitif pozisyona çekme çalışmaları dikkatle takip ediliyor. Özel'in CHP'yi sevmeyen gazeteciler arasında yer alan Taha Hüseyin Karagöz ile görüşmesi sert eleştirilere konu oldu. Karagöz, ziyaret sırasında çekilen iki kare fotoğrafı da Özgür Özel'i etiketleyerek, "Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planlıyor. Sadece görüşmek bağlamında değil, sahiplenmeyi de katıyor. Türk politikası adına umut verici gelişmeler doğrusu" notuyla paylaşması CHP ve arka bahçesini karıştırdı.

TEPKİLER GELDİ

Yumuşama ziyaretine parti içinden özellikle CHP'nin arka bahçesinden Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Saraçhane medyasından, militan laik çevrelerden, CHP içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kalemşörler tarafından giderek artan tepkiler göze batıyordu.

Özgür Özel'in bu kabulü yapması ve ortaya çıkan görüntünün bir iletişim kazası olduğu yönünde açıklama yapılması yönündeki telkinlere, "Böyle bir şey söz konusu değil. Daha önce programına katıldığım bir gazeteci, düğün davetiyesi getirip bir nezaket ziyaretine gelmiş.

Böyle bir açıklamayı asla yapmam" dediği yakınlarınca kulislere sızdırılırken, ayrıca yeni bilgiler de servis edildi.

Özel, "Bu son olayın ardından yaşanan saldırıların maksatlı ve organize olduğunu düşünüyorum.

Parti içinden bazı odaklar, ben her ne kadar parti içi çatışma görüntüsü olmasın, desem de medyadaki ve sosyal medyadaki uzantıları ile bu kampanyayı başlattı ve köpürtüyor" dedi.

Karagöz tartışmaları sürerken bir de Arapça levhalarla ilgili Özel'in konuşmasının derin CHP'lileri çok rahatsız ettiği gözleniyor. CHP arka bahçelerinden Özgür Özel'in özel hayatına yönelik laflar sokuşturuluyor.

RAHATSIZLIK YENİ GELİŞMELERE GEBE

CHP statükosunun rahatsızlığı yeni gelişmelere gebe. Nitekim Özel'in müzakere taraftarlığının müzmin CHP statükosunca masaya yatırıldığı ve Özel'e ne kadar sabredeceklerini konuşmaya başladıkları kulislere sızdı.

Bir taraftan derin CHP statükosunun rahatsızlığı artarken, Ekrem İmamoğlu'nun da Özgür Özel'in geçek genel başkan olma tahkimatından çok rahatsız olduğu gözleniyor.

Gerçekten İmamoğlu ile Özel arasında bir limonilik dikkati çekiyor. Özel'in, İmamoğlu'nun vesayetinden çıkma, gerçek genel başkan olma hamleleri Ekrem İmamoğlu'nun planlarını bozmaya başladı.

Yerel seçim sonrası Ekrem İmamoğlu lider havasıyla gazete ve televizyonlarda bir numara olacaktı. Ama Özgür Özel siyasetin yumuşatılması taktikleriyle öne çıktı.

İMAMOĞLU MANŞET OLAMIYOR

Bakınız, Ekrem İmamoğlu 31 Mart'tan bu yana Türk medyasında manşet olamıyor.

Ekrem İmamoğlu 4 hamle yaptı yine Türk medyasında ve kamuoyunda bir numara olamadı.

1. Seçimi kazandıktan sonra çok kalabalık bir yabancı medya grubu ile toplantı yaptı.

Başta BBC, New York Times olmak üzere ABD, ve Avrupa basını İmamoğlu'nu manşetlere çekti. 'Muhalefetin lideri' gazı verdiler ama Türk medyasında ve kamuoyu nezdinde İmamoğlu umduğunu bulamadı.

2. İmamoğlu Paris Belediye Başkanı'nın özel daveti ile Fransa'ya gitti, şov yaptı. Türk medyasında kamuoyunda umduğunu bulamadı.

3. İmamoğlu yabancı ülkelerin İstanbul başkonsoloslarıyla görüştü. Kamuoyunda Özel haberlerinin altında ezildi.

4. Avrupa günü için İstanbul'da sov yaptı. Yine Özel'in gördüğü ilgi kadar etkili olamadı.

Evet. Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinden kurtuluyor.

CHP'nin gerçek genel başkanı olma yolunda yürüyor.

CHP'nin tek cumhurbaşkanı adayı olarak hazırlık yapan Ekrem İmamoğlu çok rahatsız.

Hatta Özgür Özel'in 'CHP'nin iki penaltıcısı var.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş' dedikten sonra orta sahada oynayan oyuncu olarak tek santrafor olma gibi işaretler vermesinin Ekrem İmamoğlu'nun moralini çok bozduğu konuşuluyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı çekişmesine girerken Mansur Yavaş da boş durmuyor.

Sessiz sedasız hazırlanıyor.

Milliyetçi, ulusalcı, ülkücü kamuoyunu domine ederek 2028 hazırlığında. Sürpriz yapabilir.

SONUÇ

ÖZGÜR ÖZEL'E DERİN CHP VE EKREM İMAMOĞLU NE KADAR SABREDECEK. ÖZGÜR ÖZEL NEREYE KADAR KOŞABİLECEK, bu sorular CHP içinde enine boyuna değerlendiriliyor. Özgür Özel'in önünde yakın ve orta süreçte iki kavşak var. 1. Eylül'ün 5'i ila 8 tarihlerinde Sivas'ta Tüzük Kurultayı ve ardından CHP'nin yeni programı görüşmeleri. 2. 2025 yılı Ekim ayında CHP'nin Olağan Kurultayı. Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanlığını bırakıp CHP Genel Başkanlığına gelebilir. İşte bu noktada Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'e ne kadar sabredecek, sorusu öne çıkıyor. CHP'de daha çok sular akar. Akan sular kimleri götürür işte CHP'de büyük mesele bu. İngiliz yazarın meşhur lafı gibi. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel için olmak veya olmamak, işte mesele bu.