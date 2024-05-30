AK Parti ikinci bir reform dalgasına hazırlanıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Ala, hızlı bir reform süreci yapacaklarını belirterek, "Türkiye'nin önünü açacak düzenlemelere ihtiyaç var ve onları yapıp değiştireceğiz. AK Parti, Ankara kriterlerini baz alarak ikinci bir reform dalgasına hazırlanıyor" dedi.

ANKARA KRİTERLERİ

AK Parti iktidarlarının, aksayan politikalarını her zaman gözden geçirdiğini, değişim gereken konularda tereddüt etmeden gereğini yaptığını ifade eden Ala, seçimlerin ardından da aksama gördükleri noktalarda çalışmalar başlattıklarını söyledi. Partideki tüm birimlerin, reform alanlarının belirlenmesi için çalışmaya başladığını, bakanlıklardan görüş alındığını ifade eden Ala, "Bir taraftan Ombudsmanlık gelen şikayetleri topluyor, sorunlu alanlar belirleniyor. Cumhurbaşkanımız geçmişte, 'Kopenhag kriterlerini ederiz' demişti. AK Parti, görüyoruz. Altın yıllar, üst gelir grubuna sıçramak, yapısal dönüşümü sağlayacak reformları hayata geçirmek tan da AK Parti, CİMER ve gerekirse Ankara kriterleri yapar, yine yolumuza devam Ankara kriterlerini baz alarak ikinci bir reform dalgasına hazırlanıyor. Önümüzdeki yılları altın yıllar olarak mek için bir fırsat penceresi. Ekonomide öngörülebilirliği, adalete güveni artıracak reformları gündemimize aldık."