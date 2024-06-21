Aydın İYİ Parti’de bir istifa daha

İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in yerine Müsavat Dervişoğlu'nun partinin başına geçmesiyle başlayan yaprak dökümü tüm hızıyla sürüyor. Aydın'da İYİ Parti'nin önde gelen birçok ismi de partiyle yollarını tek tek ayırırken bu isimlerin arasına İYİ Parti Aydın İl Kurucu Üyesi, önceki dönem İl Başkanı ve 28. dönem Aydın Milletvekili Adayı Cemal Sarı da katıldı.

İstifasına ilişkin yaptığı açıklamada Cemal Sarı, Meral Akşener döneminde milletvekilliği sıralaması, belediye başkan ve meclis üyelerinin belirlenmesi, teşkilatların dizaynı noktasında yapılan adaletsizliklere dikkat çekti. Olağanüstü kurultayın ardından yaşanan genel başkan değişikliğine rağmen parti içindeki ötekileştirmenin devam ettiğini belirten Sarı, "Gönül bağımız kalmayan bir çatı altında, fiziki olarak durmanın bir anlamı olmayacak. Bu sebeple, kuruluşundan beri aktif olarak içinde olduğum, Aydın İl Başkanlığını yaptığım partimden üzülerek ayrılıyor ve İYİ Parti üyeliğimi sonlandırıyorum" dedi.