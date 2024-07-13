AK Parti yükselişte

Kurulduğu günden bugüne ilk kez yerel seçimde ikinci parti konumuna geçen AK Parti oylarının yeniden yükselişe geçtiği öğrenildi. Metropoll'ün 31 Mart Yerel seçimi sonrası gerçekleştirdiği nisan, mayıs ve haziran ayları Türkiye'nin nabzı araştırmalarına göre partilerin oy desteklerindeki değişim AK Parti oylarındaki yükselişi gözler önüne serdi.

ORANLAR ARTTI

Anketler, CHP'nin seçim üstünlüğünü kaybettiğini ortaya koydu. "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna göre 2024 yılı nisan, mayıs ve haziran aylarındaki oy tercihlerinde değişim yaşandı, AK Parti yükseliş trendine girdi. Kararsız seçmenin tercihinin yine AK Parti'den yana olduğu görüldü. Araştırmaya göre 2023 Nisan ayında yüzde 20,6 olan AK Parti oyları 2024 Nisan'da yüzde 31,1'e, 2023 Mayıs ayında yüzde 19,2 iken 2024 Mayıs ayında yüzde 29,1'e ve 2023 Haziran ayında yüzde 22,2 olan oy oranı 2024 Haziran ayında yüzde 32,4'e yükseldi.