AK Parti MYK bugün toplanıyor

AK Parti, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün yoğun gündemle toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek MYK'da gündeme dair önemli konular ele alınacak. Yurt içi ve yurt dışındaki siyasi gelişmelerin masaya yatırılacağı toplantıda; Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan ve Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan sunum yapacak. Toplantıda, yeni anayasa çalışmaları, sosyal medya uygulamalarına erişim engeli ile geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen ve yönetmeliği henüz yayımlanmayan sahipsiz hayvanlar kanunu ve barınak sorununun da gündeme gelmesi bekleniyor. Öte yandan Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı ile Gençlik Kolları Başkanlığı "7 Bölge 7 Bin Cemre" projesi hakkında da önemli açıklamalarda bulunacak.

SOYKIRIMA DAHİLLİK KONUSU

TÜRKİYE'NİN, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunmasıyla ilgili detayların yer alması bekleniyor. Toplantıda, Gezi Parkı tutukluları Can Atalay ve Osman Kavala meselesinin de gündeme gelmesi bekleniyor.