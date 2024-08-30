CHP’de derin cumhurbaşkanlığı adaylığı manevraları - 1

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI...

CHP'DE DEĞİŞİM OLMAZ. Yıllardır CHP'de HİZİPÇİLİK, KAVGA, DAR ALANDA MANEVRALAR, AYAK KAYDIRMALAR BİTMEZ diye yazıyoruz.

Gerçekten de bitmiyor. Ne yapalım, bu durum CHP'nin DNA'sında var. CHP'yi böyle kabul etmek durumunda kalıyoruz. Aziz Milletimiz, CHP'de KAVGA YAZILARIMIZDAN DOLAYI bizleri affetsin.

EVET CHP'DE KAVGA BİTMEZ. Yerel seçimlerden sonra, CHP'de Genel Başkan değişti. Belki yeni süreçte, kavgayı bırakırlar, Milli ve yerli muhalefet olma yolunda yeni hamleler görürüz diye düşünüyorduk, ne yazık ki olmadı.

CHP'nin Ağıstos ayı biterken röntgenini çektiğimizde ne görüyoruz, CHP'de öne çıkan 2 KAVGA ALANI var.

1) 2028 yılına kadar seçim yok. CHP'de CUMHURBAŞKANLIĞI MEYDAN MUHAREBESİ erken başladı.

4 isim arasında, CUMHURBAŞKANI ADAYI olmaya yönelik derin manevralar sürüyor. CHP'nin lideri olduğunu düşünen Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun Genel Başkan seçtirdiği Özgür Özel, SESSİZ ADAM Mansur Yavaş ve Devrik Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında, ekipleri arasında derin manevralar, karşılıklı taktikler birbirini kovalıyor.

Aşağıda çok kulis vereceğim.

2) 6 - 9 Eylül arasında Sivas'ta yapılması planlanan TÜZÜK KURULTAYI manevraları. Şimdilik Tüzük Kurultayını seçimle Parti Meclisi toplantısına çevirme planlarından taraflar vazgeçmiş görünüyor ama Tüzük kurultayında TANSİ- YON yükselirse, yeni gelişmeler olmaya aday pozisyonlar kenarda duruyor.

SON 15 GÜN CHP RÖNTGENİ

15 gün önce, CHP içinde Ekrem İmamoğlu'na yönelik CHP Genel Merkezine yakın medyadan operasyon çekildi.

"Ekrem İmamoğlu'nu siyasi yasaklı duruma getirecek ilk mahkeme kararı istinafta kabul edildi' çıkışı dikkati çekti.

Arı kovanına çomak sokulunca Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane medyası harekete geçti. İki hedefe yöneldiler.

1) Özgür Özel çevresine,

2) Mansur Yavaş çevresıne.

Saraçhane medyası, şu haberi yayına soktu: İmamoğlu'na yakın isim, "Bu olayı istinaf üzerinden köpürttüler. İsmini vermeyeyim; CHP içinden bir grup 'Sen genel başkan ol, genel başkan olursan Yargıtay onaylayamaz' dediler. Güldük geçtik" dedi. "Mantığı olmayan bir durum. Belediye başkanı olunca ceza onanıyor ancak genel başkan olunca onanmıyor. O zaman bir örnek vereyim:

Canan Kaftancıoğlu CHP il başkanıydı ve ceza çıktı" diyen İmamoğlu'na yakın olan isim, "Bakın istinaftan umudumuz hiç olmadı ki. Cezayı onaylar diye bekliyoruz.

Mesele Yargıtay" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL AKILLI ÇIKIŞI

İmamoğlu cephesinin hedeflerinden olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iki gün sonra merkez medyadan bir TV'ye çıkarak, yeni manevra yaptı:

Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soru üzerine CHP lideri Özel, "Değilim, çok net. Kitabın ortasından cevap" dedi. Yanıtının çok erken olduğu, siyasette bu yanıtın kendisini bağlayacağı yönündeki soruya Özel, şöyle devam etti: "MAÇIN 90. DAKİKASINA DOĞRU BİR PENALTI ATILACAK."

"Bağlasın. Hiçbir zararı yok.

Ben neye adayım biliyor musunuz?

Ben CHP'yi iktidar yapmaya ve iktidar olduğu gece genel başkan olmaya adayım." Özel açıklama yaparken, bir ara dili sürçtü, 'Ben gerekirse cumhurbaşkanı adayıyım. Şöyle söyleyeyim, ben teknik direktörüm. Maçın anlaşılıyor ki 90. dakikasına doğru bir penaltı atılacak.

O penaltıyı kimin atacağına ben karar vereceğim kurullarımla birlikte, belki bütün taraftara sorarak, en doğru kararı vererek. Penaltıyı atacaklardan biri de BEN OLURSAM topu elimde tutarken aklım gidebilir. Dur lan ben atayım derim. Öyle bir şey yok, ben en doğrusu kimse ona attıracağım." Ekrem İmamoğlu'na, 'Korkma ben aday değilim' derken, arada İÇ DÜNYASINI YANSITTI. Bir baktık, Ekrem bey ile Özgür Bey paslaşırken, devreye Devrik Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu girdi. CHP medyasına ucu açık açıklamalar yaparken, 'Aday değilim ama yan cebime koyun' tadında konuştu.

Sık sık konuştuğu gazeteci '27 Ağustos'ta BİR CHP DÖRT PORTRE başlıklı ilginç bir yazı yazdı. Yazı, CHP'de dört ismin olduğunu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yabana atılmaması gerektiğini vurguluyor.

"Özgür Özel topluma umut veren bir yol haritası çizebilecek mi, göreceğiz. Ancak normalleşme diye çıkılan yolun 'çıkmaz olduğu' görüldü.

Bugüne kadar yürünen yolla ilgili bir hesaplaşma olacak mı, onu da kısa sürede anlarız. Özel ile ilgili söylenen bir diğer konu, konuşmalarında söyleşilerinde dağınık gitmesi. Söylediği bir şeyi yapmadan diğerini vaat etmesi. Örnekler:

15 Nisan: "İlk fırsatta Filistin'e gideceğim."

22 Ağustos: "Ağustos ayı bitmeden Filistin'e gideceğim."

4 Temmuz: "Suriye'ye gideceğim, Esad ile temasımız oldu."

1 Haziran: "Edirne'de Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğim."

Şu an gözüken-söylediği cumhurbaşkanlığına aday olmayacağı.

İlerleyen günlerde bu konudaki tavrında bir değişiklik olup olmayacağını göreceğiz. Genel başkanlığı sürecinde önümüzdeki yılbaşında kendisine karşı bir rakip çıkar mı, çıkarsa olağanüstü kurultay olur mu, göreceğiz.

İMAMOĞLU - KILIÇDAROĞLU BERABERLİĞİ NE İŞ?

Bir baktık, Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu ile arası bozuktu, aradı. Kılıçdaroğlu'nun evinde saatler geçirdiler. Bu gelişme, Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın kulağına kar suyu kaçırdı.

İMAMOĞLU MEDYASI MANSUR YAVAŞ'IN PEŞINDE.

Tarih 28 Ağustos 2024. Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane medyası, rakip olarak gördükleri Mansur Yavaş'ı tırmalamaya başladı.

Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yaparken, bir başkan yardımcısı erkek diğeri de kadın olacakmış. Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak belirlenmiş. Tabi ki Mansur Yavaş'ın canını sıktılar. Ekrem İmamoğlu'nun arkasındaki ekibe dikkat. Amerika ile bağlantılı bir özel üniversitenin bazı eski hocaları, Saraçhane medyası, siyasi çalışmalarını planlayan 5 kişilik 'Kurmay Takımı', propaganda ajansı, analiz ekibi, stratejik değerlendirme ekibi.

Bu ekip Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapmak için, siyasi mühendislik hesapları yapıyorlar. Son ataklarından anlaşılıyor ki, Mansur Yavaş'tan çekiniyorlar. Saraçahane medyası, sessiz adam Mansur Yavaş'ı Başkan Yardımcısı diye deklare ederek bilinçli olarak savaş meydanına GEL GEL yaptılar.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YAVAŞ'LA GİDECEK

Son kulis, 1 Eylül'de Özgür Özel ile Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nu birlikte ziyaret edecekler. Mansur Yavaş sessiz adam. Yakından takip ediyoruz. Neden Cumhurbaşkanı adayı olmasın? Ekrem İmamoğlu'nun önünde çıkıyor. Mansur Yavaş arkasında, Milliyetçi - Muhafazakar -Demokrat - Merkez Sağ platformları pozisyon alıyorlar. Hatta bir ara İYİ Parti'nin Koray Aydın'la beraber arkasındaki güç olduğu konuşulmuştu. Mansur Yavaş, İmamoğlu medyasının oyun planını iyi okuyor. Evet. Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı.

Eğer CHP kendisini aday göstermezse, yüz bin imza toplayıp aday olması çok kolay. 2026 yılında Mansur Yavaş'ın arkasındaki platformları çok daha fazla pozisyon alacağını duyuyorum.

SONUÇ

Ekrem İmamoğlu karşısındaki en büyük rakibini arenaya çekmek isterken, ummadığı bir karşı güç oluşumunu ateşlemiş oldu. Biraz erken ama öngörüm Ekrem İmamoğlu CHP adayı olarak çıktığı anda MANSUR YAVAŞ CHP DIŞINDAN karşısında olacak. AVA GIDERKEN AVLAYACAKLAR EKREM İMAMOĞLU'NU...