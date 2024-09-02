CHP’nin yeni tüzük taslağı partiyi karıştırdı

CHP'de ortaya çıkan yeni tüzük taslağı, genel merkezi karıştırdı. Cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesi ve Parti Meclisi (PM) üye sayısının artırılması gibi beklentiler havada kaldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in değişikliklerde kendi makamını muaf tutması, tepkileri daha da artırdı. Ortaya çıkan taslak metin ise tartışma yarattı. Taslak metinde en dikkat çekici nokta ise genel başkana ve bu makama yönelik 'koruyucu maddeler' oldu. Yeni tüzük taslağında, merkez yoklaması ile seçilen milletvekilleri, belediye başkanları ve yerel meclis üyeleri için '3 dönem kuralı' talep edilirken, genel başkana yönelik herhangi bir sınırlama yapılmadı.