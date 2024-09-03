CHP’de kurultay öncesi delege kıyımı

CHP'DE sular durulmuyor. Son olarak Yüksek Disiplin Kurulu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 4 delegeyi partiden ihraç ettiği ortaya çıktı. İhraç edilen isimler; geçmişte Hakkâri İl Başkanlığı da yapan Nazım Demir, Kars İl Başkanı Taner Toraman, Ankara Nallıhan İlçe Başkanı Ali Ekber Aytaç, Hakkari Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç oldu.

VİCDANLARI YARALAMIŞTIR

CHP'NİN 27. Dönem Milletvekili Yıldırım Kaya, ihraç kararlarına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: "İhraç edilen dört ismin ortak yanı, partimizin 38. Olağan Kurultayı'nda 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemiş olmalarıdır. Yüksek Disiplin Kurulu, dört kurultay delegesi hakkında verdiği ihraç kararıyla vicdanları yaralamıştır. Yüksek Disiplin Kurulunca alınan karar gerek zamanlama, gerekse de şahıslar özelinde parti içi demokrasiye vurulan önemli bir darbedir."