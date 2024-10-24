Bahçeli’den ‘İP’ resti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu dün partisinin grup toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan ile ilgili yaptığı ezber bozan çıkışa tepki gösterdi. Bahçeli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan getirilerek DEM grup toplantısında PKK'nın lağvedildiğini açıklamasını istemişti. Bahçeli'nin bu sözlerine birçok kişi ve kurumdan destek mesajları gelse de; Dervişoğlu eline aldığı iple yanıt verdi.

FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM

ELİNE urgan alarak kürsüye çıkan Dervişoğlu, Bahçeli'ye seslenerek, "Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" ifadelerini kullandı. Bu sözlerinin ardından Dervişoğlu, elindeki urganı kürsüden fırlattı. Bahçeli ise, Dervişoğlu'nun grup toplantısında salladığı urganı İYİ Parti'den istettiği ve urganı kendi makam odasına asacağı belirtildi. Kısa bir süre sonra MHP'den fotoğraflı paylaşım geldi. MHP, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun TBMM'deki grup toplantısında attığı ipi aldıklarını ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin ipi makam odasına astığı bildirildi.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Devlet Bahçeli'nin makam odasına astığı iple çekilmiş fotoğrafı paylaşıldı. Bahçeli'nin, İYİ Parti'nin logosunun bulunduğu karton çantayı ipe astığı görülen paylaşımda, "İYİ Parti Grup Toplantısında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye makam odasına koyması gerekçesiyle atılan ipi aldık. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, ipi makam odasına astı" ifadeleri kullanıldı.

"HİÇBİR HAİN VE HASMANE HESAP TUTMAYACAK"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısını lanetledi. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TUSAŞ Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır" dedi.