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Dijital çağda kadınlar bilgeliği taşıyan birer güç

HABER MERKEZİ
Dijital çağda kadınlar bilgeliği taşıyan birer güç

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, KADEM tarafından Haliç Üniversitesinde düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, paylaşımda, "Dijital çağda kadınlar, hem bilgeliği hem de yeniliği taşıyan öncü birer güç. Bu önemli hususu tüm boyutlarıyla 'Yapay Zeka ve Kadın' temasıyla ele alan 6. Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katıldık. Teknolojinin kadın gücüyle birleşerek daha adil bir gelecek inşa edeceğine dair inançları pekiştiren zirvenin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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