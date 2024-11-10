İzdoğa’da usulsüzlükler

Sayıştay'ın İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzDoğa A.Ş için hazırladığı 2023 yılı denetim raporu yaşanan skandalları ortaya çıkardı. İş akdi feshedilene kadar şirketin genel müdür yardımcılığını yapan kişiden 3.912.094,57 TL tutarlı alınamadığı ve konunun Ağır Ceza Mahkemesine taşındığı ortaya çıktı. Ayrıca şirket personeli olmayan kişilerin seyahat ve konaklama giderlerine 1.581.388,08 TL harcandığı belirtildi. Şirketin 2023 yılında 208.429507,43 TL dönem net zararı, 458.125.042,15 TL ödenecek vergi olduğu da ifade edildi. Raporda şirket çalışanı olmayan kişilerin de yurt içi ve yurt dışında yaptığı giderlerin şirket bütçesinden ödendiği ortaya çıktı.

HAKSIZ İŞÇİ GEÇİŞLERİ

Öte yandan 2023 yılı faaliyet döneminde eski Başkan Tunç Soyer'in onayını takip eden Şirket yönetim kurulu kararları ile diğer Belediye şirketlerinden çıkışı yapılarak İzDoğa A.Ş.'ye girişi yapılan 12 işçi, İzDoğa A.Ş.'den de çıkışı yapılarak diğer Belediye şirketlerine girişi yapılan 7 işçinin rapora takıldı. Büyükşehir Belediyesinin doğrudan veya dolaylı olarak çoğunluk hissesine sahip olduğu İzDoğa A.Ş.'nin yönetim kurulu kararları ile başka şirketler kurulduğu görüldü. İktisat Kongresi'nden 7 milyon 119 bin 252,35 TL zararın oluştuğu belirtilirken, bu zararın da kongrenin yapılmasına izin veren yönetim kurulundan tahsili gerektiği aktarıldı.