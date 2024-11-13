Bu da CHP’lilerin Yap-Sat-Yık modeli

Muğla'da dönemin Belediye Başkanı Erman Şahin tarafından 1980 yılında yaptırılıp hizmete açılan ve altından dere geçen Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı'nda, daha önce iki blok halinde olan binanın birleştiği yerde çatlaklar oluşmuş ve depreme dayanıklılık testi için bazı kolonlardan örnekler alınmıştı.

EK SÜRE BİLE VERİLMEDİ

Binanın riskli yapı olduğu belirtilen rapora göre yıkım kararı çıkmıştı. Riskli yapı statüsünde olduğu gerekçesiyle iş hanının, Menteşe Belediyesi tarafından "yapının eşyadan ve insandan tahliyesi gerektiği" tebligatından 30 gün sonra elektrik, su ve doğalgaz bağlantıları kesildi. İş hanı esnafının, sürecin kendilerini zor durumda bıraktığı gerekçesiyle yaptığı ek süre talebi de yanıt bulmadı. Elektriği, suyu ve doğalgazı kesilen esnaf, işyerlerini açamaz hale geldi. İş hanında bürosu olan avukat Muhsin Erdem, iş hanının Muğla Belediyesi eski Başkanı Erman Şahin döneminde yapıldığını ve vatandaşa ihale yolu ile satıldığını hatırlattı.

OSMAN GÜRÜN İHBAR ETTİ

Özellikle Osman Gürün döneminde belediye borçlarının, buradaki dükkanların satılarak ödendiğini belirten Erdem, Muğla Belediyesinin SSK borcu karşılığı olarak işhanının en üst katını SSK'ya devrettiğini söyledi. İş hanının kentsel dönüşüm planına alınıp, vatandaşı mağdur etmeden yerine bina yapılıp, içindekilere de kira yardımı yapılması gerektiğini savunan Erdem, "Tabii ki dere yatağının üstüne bu iş hanını yapan Muğla Belediyesi, vatandaşa bu dükkanları satmış ve gelir elde etmiştir. Vatandaş elindeki birikimlerini, çoluğunun çocuğunun rızkını bu dükkanları almak için belediyeye vermiştir. Yıllar sonra dönemin belediye başkanı Osman Gürün ve Bahattin Gümüş ne yapmıştır? 'Bu İşhanı başımıza bela olacak. En güzeli biz buraya çürük raporu almak için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne ihbar edelim. Sonra da vatandaş bize dava açarsa en azından arsa payını öderiz, dükkan bedellerini ödemeyiz' mantığı gütmüştür. Kimsenin aklına gelmeyecek kurnazlığı düşünmüşlerdir" dedi. Erdem, "Bu iş hanından evine ekmek götüren tüm esnaf ve çalışanların çoluğunun çocuğunun ahı ilahi adalet olarak, bu işi buraya getiren zamanın belediye başkanları ve yöneticilerin yakasında tecelli edecektir. Belki hayatındaki tek birikimini buraya yatıran ve buradan kira getirisi ile geçinen emeklilerimiz vardır. İlahi adalet diyorum, çünkü hukuki yoldan vatandaşın hakkını alması için açacağı davalar en az 20-30 yıl gider. Bizlerin buna ömrü büyük ihtimal yetmeyecektir" diye konuştu.

TOKATÇI FİLMİNE BENZETTİ

Erdem, Kemal Sunal'ın 'Tokatçı' filmini örnek göstererek, "Dere yatağı üzerine bina yapıp satan ve parasını cebine indiren de Muğla Belediyesi'dir. Yani vatandaş olarak dolandırılıp tokatlandık. Bunun başka açıklaması yoktur" dedi.