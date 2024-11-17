ABD’deki FETÖ üyelerini Trump paniği sardı

ABD'deki başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın kazanmasının ardından, seçimde Demokratların adayı Kamala Harris'i destekleyen FETÖ üyelerinin Türkiye'ye iade edilme korkusu yaşadığı bildirildi. Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre; elebaşı Gülen'in manevi oğlu olan Enes Kanter, Cumhuriyetçilerle poz verdi. Ancak, Demokratların çoğunluğundan topladığı imzalarla Türkiye'yi ABD Başkanı Joe Biden'a şikayet etti ve yine Demokratların iktidarda olduğu dönemde ABD vatandaşlığı aldı. Kanter ile birlikte bu dönemde firari polis Turgay Karagöz de vatandaşlık alıp adını 'Jozef' olarak değiştirdi. Firari generallerden emekli deniz kurmay albay Mustafa Koç gibi isimler de yine Demokrat Parti'nin iktidarı döneminde ABD pasaportuna kavuştu.

PAYLAŞIMLARI SİLDİLER

Örgütün sözde icra heyetini yöneten firari Ekrem Dumanlı'nın da Trump karşıtlığı biliniyordu. Örgütün tüm çabasına rağmen beklenti gerçekleşmedi. FETÖ'nün merkezi olarak kabul edilen çiftliğin bulunduğu Pensilvanya'da FETÖ'cülerin oy kullandığı sandıklardan Demokrat Parti çoğunlukta çıksa da Trump seçimi kazandı. Donald Trump'ın 2'nci kez ABD Başkanı seçilmesi, örgüt mensuplarında şok etkisi yarattı. Şaşkınlıklarının en büyük sebebi, Türkiye'ye iade edilebilme ihtimalleri. Örgüt mensupları, Trump'a karşı olan paylaşımlarını da silmeye başladı.