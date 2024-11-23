Kılıçdaroğlu adliyede İmamoğlu Almanya’da

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in Erdemli ilçesinde 9 Mart 2014'teki mitingde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla açılan davada Ankara'da talimatla ifade verdi. Kılıçdaroğlu hakkında, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan dava açıldı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

2023 genel seçimlerinden sonra dokunulmazlığının kalkmasıyla birlikte yargılanan Kılıdaroğlu'na destek olmak için mahkemede CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı. Kılıçdaroğlu 8 sayfalık savunmasında, söylediği sözler nedeniyle pişmanlığı olmadığını belirtti. Savunmasının ardından adliyeden çıkan Kılıçdaroğlu, başka bir açıklama yapmadı. CHP'nin eski liderine destek için birçok siyasi isim gelirken, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşma günü Almanya'ya gitmesi dikkat çekti. İmamoğ'nun bu tavrı Kılıçdaroğlu'na bir misilleme olarak yorumlandı. Bu iddianın arkasındaki neden ise, 14 Aralık 2022'de İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaretten açılan davada verilen karar açıklanmıştı. Kılıçdaroğlu ise o gün Almanya'da ziyaretler yapıyordu. Benzer hikayenin tekrar etmesi "tesadüf mü, misilleme mi?" sorularını ortaya çıkarmış oldu.