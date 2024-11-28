Türkiye üzerindeki tehdit çok açık ve yakın”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Savunma Bakanlığının bütçe görüşmeleri tamamlandı. Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katıldığı görüşmelerde söz alan MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "Bugün Milli Savunma Bakanlığı'yla alakalı incelemeler ve değerlendirmelerde bulunurken; bu hassasiyetin göz önünde bulundurulması elzemdir" diye konuştu.

ÇALKANTALI BİR SÜREÇ

Osmanağaoğlu konuşmasının devamında, "Türk ordusu; sınırlarının ötesinde aktif bir terörle mücadele sürdüren, ihanetin ateşini gerektiğinde kanıyla söndüren, gerektiğinde emperyalistlerin beslemelerini kendi kanında boğan devasa bir kuvvettir" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin önündeki tablonun oldukça net olduğunu dile getiren Osmanağaoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti ve Ortadoğu, tarihinin en çalkantılı ve zorlu süreçlerinden birini yaşamaktadır. Bölgedeki son gelişmelere baktığımızda, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla başlayan olaylar zinciri, Lübnan'a sıçramış ve nihayet İran'ı hedef alır duruma gelmiştir. İsrail ve en büyük müttefiki olan ABD, İran'ı içeriden karıştırarak zayıflatma stratejisi uygulamaktadır. Peki, bu planın temel aktörleri kimler olacaktır? En etkili araç, bölgedeki ayrılıkçı-Kürtçü terör örgütleridir. Bu çerçevede ortaya çıkan tablo, maalesef oldukça açıktır: İran içerisinde, İsrail tarafından desteklenen ve harekete geçmeye hazırlanan bir bölücü yapı bulunmaktadır" uyarısında bulundu.

ÜÇ AYAKLI DÜŞMAN YAPI

Irak'ın kuzeyinde, Talabani'nin himayesinde ABD askerlerinin, PKK'ya insansız hava aracı ve helikopter kullanımı konusunda eğitim verdiğini belirten Osmanağaoğlu, "Suriye'nin kuzeyinde ise yabancı devletler bölücü örgütlere yoğun şekilde destek sağlamaktadır. Bu üç ayaklı yapının nihai hedefi, hayalini kurdukları "dört parçalı Kürdistan"ı birleştirmektir. Bu hedef için geriye yalnızca bir eksik parça kalmıştır: Türkiye. Tehdit, hem bu kadar açık hem de bu kadar yakındır. Vakit; el ele verme, omuz omuz durma vaktidir. Geçmişin kutlu hatıralara halel getirmemek, milletin bize emanet ettiği Mehmetçiğimize sahip çıkmak, Türk ordusunun ardında dimdik durmak; boynumuzun borcudur" dedi.