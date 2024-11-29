İranlı komutan Halep’teki çatışmalarda öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Kiyamurs Haşimi'nin Halep'teki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi. Suriye'nin Halep kırsalında önceki günden bu yana Beşar Esad rejimi ile muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nda "askeri danışman" olarak görev yapan Tuğgeneral Kiyamurs Haşimi'nin rejim karşıtı HTŞ'nin Halep'in batısına düzenlediği saldırılarda hedef alındığı belirtildi.

Tuğgeneral Kiyamurs Haşimi

İranlı komutanın saldırı sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı. Öte yandan, muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Lazkiye ilindeki Hımeymim Üssü'nden kalkan Rus savaş uçakları, öğle saatlerinde Daret İzze'ye hava saldırıları düzenledi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları, saldırılarda 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 7'si çocuk toplam 21 sivilin yaralandığını bildirdi. Güvenlik kaynakları ise, çatışmanın bölgede yayılmasını Türkiye'nin engellediğini belirtti. Kaçan rejim güçleri, çatışma alanının büyümesine neden olmuştu. Bölgeyi takip eden Türkiye, yaptığı müdahale ile çemberin genişlemesine izin vermedi.