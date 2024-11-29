Küresel huzurun yolu ateskesten geciyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye'yi ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı resmi törenle karşıladı. Bin Tarık ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Karşılama töreninde Başkan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer eşlik etti. Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüşen Erdoğan ve Bin Tarık, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ve Bin Tarık'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Heysem Bin Tarık, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

"İADEİZİYARET YAPACAĞIM"

İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Bin Tarık, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Başkan Erdoğan, "Tarık'ı misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Umman'dan ülkemize devlet başkanı düzeyince ilk ziyaret bu. Umman'a iadeiziyarette bulunmayı öngörüyorum. İlişkilerimiz her alanda gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem sonrası sergiledikleri dayanışma için teşekkür ediyorum. Yemen konusundaki katkıları takdire şayandır. Devlet nişanını kendilerine takdim ettim. Rabbim iki ülke kardeşliğini daim eylesin diyorum" ifadelerini kullandı.

"ABD ATEŞKES İÇİN GEÇ KALDI"

Umman ile ilişkilerin her alanda gelişmeye devam ettiğini dile getiren Başkan Erdoğan, "Umman ile 10 belge imzalandı, ortak bildiri kabul edildi. İsrail'in Filistin'deki katliamlarına ve bölge güvenliğini tehdit eden saldırılarına karşı İslam birliğinin daha kapsamlı işbirliği yapması gerektiğine vurgu yaptık. Gazze'de acil, adil ve kalıcı ateşkes sağlanmadıkça küresel huzura ulaşamayız. ABD Başkanı'nın Gazze'de ateşkes girişimlerini başlatacağını söylemesi çok geç kalınmış bir adımdır. Türkiye olarak biz üstümüze düşeni yapmaktan çekinmeyiz" şeklinde konuştu.

10 ANLAŞMA İMZA ALTINDA

1- Ordu Yardımlaşma Kurumu ve Umman Yatırım Otoritesi Arasında Ortak Girişim Kurulması

2- Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat

3- Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık ve Su Alanında İşbirliği

4- Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Otoritesi

5- Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliği

6- TCMB ile Umman Sultanlığı Merkez Bankası Arasında Mutabakat

7- Çalışma ve İstihdam Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat

8- Kültür Alanında Mutabakat

9- Diplomatik Çalışmalar ve Eğitim Alanında Mutabakat

10- Siyasi İstişarelere İlişkin Mutabakat