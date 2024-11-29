Yargı paketiyle cezasızlık algısı toplumdan silinecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hazırlıkları devam eden ve toplumdaki cezasızlık algısını giderecek yargı paketinin detaylarını anlattı. Tunç, yargı paketinin toplumsal huzuru ve kamu düzenini koruyacak şekilde yeniden ele alınacağını dile getirdi.

YENİ ANAYASA HAZIRLIĞI

Cezaların caydırıcılığı kapsamında, hükümlülerin denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için asgari bir süre ceza infaz kurumunda kalma zorunluluğu getirileceğini bildirdi. Trafikte yol kesme, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma, meskun mahalde silahla ateş etme, tehdit, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama ve taksirle yaralama suçlarının cezaları artırılacağını belirten Bakan Tunç, "Ehliyetsiz ve trafikte tehlikeli araç kullanma, ruhsatsız yivsiz tüfek bulundurma, izinsiz kurusıkı tabanca taşıma ve ateş etme için verilen idari para cezaları artırılacak. Bilişim sistemleri ve telefonla yapılan dolandırıcılığın önüne geçilmesi sağlanacak" dedi. Yeni Anayasa çalışmaları hakkında da demeç veren Bakan Tunç, "Milletimizin üzerinde mutabakata vardığı, daha kapsayıcı ve kucaklayıcı sivil bir Anayasa'ya ihtiyacımız vardır. Yeni anayasayı hak ve özgürlüklerimizi koruyacak, birlikte yaşamaya dair ortak sözümüzü ve bu topraklar üzerindeki barış ve huzur arzumuzu tesis edecek bir toplum sözleşmesi olarak görüyoruz" diye konuştu.