Suriye’de rejim karşıtları Halep’e girdi

Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep'te 3 gündür Beşar Esad rejimi ile silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında devam eden çatışmalara ilişkin dün yeni gelişmeler yaşandı. Son üç gündür aralıksız devam eden saldırılarda, çocuklar da dahil olmak üzere en az 27 sivil hayatını kaybetti. Çatışmalar nedeniyle 14 binden fazla kişinin de yerinden edildiği aktarıldı. HTŞ'ye bağlı muhalifler şu ana kadar 50'den fazla yerleşimde kontrolü ele geçirmişti. Dün de Halep kent merkezine ulaştıkları belirtildi. Muhaliflerin ayrıca Halep'i Şam'a bağlayan ana arter olan M-5 Otoyolu'nu kapattığı, M4 ile M5 karayollarının kesiştiği Serakib'i de farklı yönlerden kuşattığı aktarıldı. HTŞ'nin saldırıları, son haftalarda Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin İdlib'in güneyindeki bölgelere artan saldırılarına karşılık olarak ve cephe hattına yakın noktaya konuşlanan "rejim askerlerinin herhangi bir saldırısını önlemek amacıyla" başlattığı açıklanmıştı.