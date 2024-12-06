Suriye’de harita değişiyor! Esad rejimi Hama’yı da kaybetti

Suriye'de, Esad güçleriyle silahlı muhalif gruplar arasındaki savaş büyüyor. HTŞ liderliğindeki gruplar Hama'ya girdiklerini açıklarken, Suriye ordusu gelişmeyi doğruladı. Hama'da iki helikopter düşürüldü. Esad yetkilileri de Humus'a kaçtı.Suriye'de Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhalif gruplar ile Esad güçleri arasındaki çatışmalar 27 Kasım'dan bu yana devam ediyor. Halep'i aldıktan sonra Hama istikametinde ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 20 köyü daha ele geçirdi.

MAHKUMLAR SERBEST

Öte yandan HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar Hama kentine girdiklerini duyurdu. Suriye ordusu da gelişmeyi doğrulayarak, Hama'nın kontrolünü kaybettiklerini açıkladı. Muhalifler, hapishanedeki yüzlerce mahkumu da serbest bıraktı. HTŞ liderliğindeki silahlı muhalif gruplar, Hama kentinde Esad rejimine ait iki helikopteri düşürdüğünü ifade etti. Hama'daki bazı üst düzey rejim yetkilileri, Hama Askeri Havalimanı'ndan kalkan helikopterlerle Humus'a kaçarken, rejim güçleri ellerinde kalan MiG-23 uçaklarını ve helikopterlerini Humus'a taşıdı.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.