Muhalifler başkent Şam’a girdi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, silahlı muhalif grupların Dera şehri de dahil olmak üzere Dera vilayetininin yüzde 90'ında kontrolü ele geçirdiğini açıkladı. Muhaliflerin Süveyda il merkezi ve Golan bölgesindeki Kuneytra ile Senemeyn kentlerinde de kontrolü ele geçirdikleri duyuruldu.

ESAD İRAN'DA MI?

Muhaliflerin lideri Hasan Abdulgani, Şam'ın güney kapısına ilerlediklerini söyledi. Silahlı muhalifler, başkent Şam'ı kuşatmaya başladıklarını açıkladı. İngiliz The Telegraph gazetesi, Beşar Esad'ın ailesinin, rejiminin muhalif gruplar ile girildiği çatışmalar başlamadan önce İran'a kaçtığını iddia etti. Uluslararası medya kuruluşları, Rusya'nın Esad'ı kurtarma planlarını askıya aldığını bildirdiğini, Rusya'nın desteğini kaybeden Esad'ın ise ailesiyle birlikte Tahran'a gittiğini iddia etti. Fakat son paylaşılan haberlere göre Esad, ailesini Rusya'ya gönderdi. Öte yandan İran da açıklama yaparak, "Esad ve ailesinin Suriye'den ayrıldıkları yönündeki iddialar doğru değil" ifadelerini kullandı.