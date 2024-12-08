SMO komutanının Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat operasyonuna dair görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde operasyonu yöneten komutanın Seyf Polat olduğu görüldü. Polat'ın geçtiğimiz Temmuz ayında Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı. Suriye'de 27 Kasım'da başlayan çatışmalar devam ediyor. Muhaliflerin Şam'ın kuzeyine doğru ilerleyişi sürüyor. İlerleyiş sürerken SMO'nun Tel Rıfat operasyonuna dair yeni görüntüler paylaşıldı. TeKarargahta operasyonu yöneten komutanın Suriye Milli Ordusu'na bağlı Hamza Tümeni Komutanı Seyf Polat olduğu ortaya çıktı.

'BÜYÜK GURUR'

Seyf Polat ziyaretle ilgili olarak "Büyük bir gururla, tüm Türkmenlerin manevi lideri ve bölgenin güven ve huzur içinde yaşaması için milli çalışmanın önemini ilham eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettik. Kendisine Suriyelilerin ve özellikle Türkmenlerin selamlarını ilettik" açıklamalarında bulunmuştu. Bahçeli ise Suriye Türkmenleri'ne Türk devlet ve milleti olarak desteklerini sürdüreceklerini ifade etmişti.