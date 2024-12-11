Emine Erdoğan: Yaşam hakkı Gazze’de yok oluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gelinen noktada İnsan Hakları Beyannamesi'nde ve uluslararası birçok sözleşmede hakları koruma altına alınmış 'insan' tanımının, sadece Batı'nın belirlediği sınırların içindekileri kapsadığını ifade eden Erdoğan, "Yaşam hakkı, Gazze'de acımasız bir yok oluşun pençesinde. Masumların zalimce öldürüldüğü bu düzende hak ve hukuk kavramları da içi boş birer söze dönüşmüş durumda. Zira insan hakları, sadece kağıt üzerinde değil, eylemlerimizde, duruşumuzda ve sesimizde anlam bulur. Ortak gücümüzü etkili bir eyleme dönüştürerek karanlığı dağıtacak umudu birlikte büyütelim. Yoksa bugün, insanlık tarihine bir utanç vesikası olarak kazınacaktır" dedi.