Esad sonrası 5 milyar dolarlık Captagon ticareti sona erdi

Suriye'de Esad rejiminin son bulmasıyla birlikte Orta Doğu'da uyuşturucu üretiminin de büyük darbe alacağı öngörülüyor. Hap ya da toz halinde satılan Captagon adlı uyuşturucu madde, Esad yönetimine bağlı grupların en önemli gelir kaynağıydı. Suriye, Captagon'dan yılda en az 5 milyar dolar gelir elde ediyordu. Bu ticaretin başındaki isim ise, Beşar Esad'ın küçük kardeşi Mahir Esad'tı. Suriyeli muhalifler, Suriye kıyı bölgelerindeki, merkezi Humus vilayetindeki ve Şam ile çevresindeki ana Captagon fabrikalarını ele geçirdi. HTŞ Lideri Colani de Şam'a girdiğinde ilk açıklamalarında Esad yönetiminin Captagon ticaretiyle ayakta durduğunu söylemişti. Esad ailesinin yönettiği uyuşturucu ticaretinin yeni dönemle birlikte sona erdiği kesinleşmiş oldu.