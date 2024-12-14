Suriye’de istikrar Gazze’de ateşkes

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile dün Ankara'da bir araya geldi. Suriye'deki son gelişmeler ve Ortadoğu gündemine odaklanılan görüşme sonrası Bakan Fidan, Türkiye'nin önceliğinin Suriye'de istikrar olduğunu vurguladı. Fidan, Gazze ile ilgili bir an önce ateşkes sağlanması konusunda Blinken'la mutabık kaldıklarını söyledi.

ORTAK ENDİŞELER VAR

Fidan, Blinken ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, görüşmedeki iki önemli acil gündem maddesinin Suriye ile Gazze olduğunu kaydetti. Fidan, görüşmelerinde Suriye'deki yeni durumda, Suriye halkının iyiliği, ülkenin birliği, bütünlüğü, egemenliği gibi konularda Türkiye, ABD ve bölgesel aktörlerin yapabileceklerinin ele alındığına değindi. Suriye'de istikrarın sağlanmasının önemini vurgulayan Fidan, "Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanması, terörizmin yer bulmaması, DEAŞ'ın PKK'nın orada hakim olmaması önceliklerimiz arasında. Bunlarla ilgili neler yaparız? Ortak endişeler neler, bu ortak endişelere ortak çözümler neler olmalı? Bunları etraflıca konuştuk" diye konuştu.

"GAZZE İÇİN MUTABIKIZ"

Gazze ile ilgili bir an önce ateşkes sağlanması konusunda Blinken'la mutabık kaldıklarını kaydeden Fidan, bölgede Türkiye, ABD ve diğer ortakların ateşkes için çabalarını hatırlattı. İsrail'in Gazze'de sivilleri öldürmeyi sürdürdüğünü ve bölgedeki şiddet sarmalının devam ettiğini vurguladı. ABD'li bakan Blinken da "Bizim ve Suriye halkının önündeki fırsata ve Suriye halkının Beşşar Esad'ın prangalarından kurtulmasına odaklanmış durumdayız" dedi. Türkiye- ABD ilişkilerini güçlendirerek birçok konuda iki ülke adına ilerleme kaydettiklerini söyleyen Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendilerini kabul ederken gösterdiği anlayış ve zaman ayırma cömertliği için şükranlarını sundu. Öte yandan, Türkiye, ABD, AB ve Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının bir araya geleceği "Suriye" konulu zirve bugün Ürdün'de gerçekleşecek. Türkiye, ABD, Suudi Arabistan, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır dışişleri bakanlarının bir araya geleceği zirvede Suriye'deki güncel durum ele alınacak.